B2Broker, ein branchenführender Liquiditäts- und Technologieanbieter, hat sein bestehendes Angebot an Liquiditätsoptionen um Non-Deliverable Forwards (NDFs) erweitert. Dies verdeutlicht das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden ein vollständiges Spektrum an Asset-Optionen und Risikomanagement-Instrumenten höchster Qualität zu bieten.

B2Broker unterstützt jetzt nahezu jede größere Anlageklasse, darunter:

Rolling Spot FX und Edelmetalle

Krypto-Derivate/CFDs

Einzelne Aktien/CFDs

Aktienindizes

Energien

Rohstoffe

ETFs

NDFs

Das neue Angebot von B2Broker ermöglicht Kunden den Zugang zu den liquidesten Märkten der Weltwirtschaft von heute und bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf Preise, Liquidität, Auftragsausführung und Absicherung.

NDFs: Überblick

NDFs sind eine Art von Finanzderivat, das im weltweiten Handel zum Schutz vor Verlusten durch Änderungen von Wechselkursen eingesetzt wird. Diese Kontrakte ermöglichen es Käufern und Verkäufern, sich zu Beginn der Transaktion auf einen vereinbarten Wechselkurs festzulegen, wobei die Differenz zwischen dem vereinbarten Kurs und dem vorherrschenden Marktwechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt in bar ausgeglichen wird. Bei NDF-Transaktionen findet kein physischer Umtausch von Währungen statt.

NDFs sind insbesondere im Hinblick auf das Risikomanagement in Schwellenländern, in denen sich die Nutzung von Termingeschäften in lokaler Währung als unpraktisch erweisen könnte, nützlich. Sie bieten Unternehmen eine kostengünstige Möglichkeit im Umgang mit dem Währungsrisiko, sodass die Parteien sich gegen mögliche Verluste bei internationalen Geschäften schützen können.

NDF-Währungen bei B2Broker

B2Broker bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an NDF-Währungspaaren, um sich gegen Kursschwankungsrisiken in zahlreichen sich entwickelnden Märkten zu schützen. Zu diesen Paaren zählen:

USD/BRL

USD/CLP

USD/COP

USD/IDR

USD/INR

USD/KRW

USD/TWD

Was die Liquidität von B2Broker bietet

B2Broker bietet seinen Kunden eine flexiblere und bequemere Option für NDFs; dazu werden diese als Contracts For Difference (CFDs) strukturiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen NDFs mit einer Abwicklungsfrist von T+30 können die Kunden von B2Broker ihre Abwicklungen durch CFD-Kontrakte am nächsten Geschäftstag erhalten. Diese Verbesserung verringert die Abwicklungsrisiken und beschleunigt den Prozess, sodass die Kunden von mehr Sicherheit und Effizienz profitieren.

B2Broker bietet seinen Kunden einige der auf dem Markt erhältlichen attraktivsten Provisionssätze mit dem er Schwerpunkt, institutionellen und Retail-Brokern den bestmöglichen Service zu bieten.

Reduzierte Margin-Anforderungen für 10 weitere Krypto-CFDs

Neben der Ergänzung um eine neue Anlageklasse hat B2Broker für diese speziellen Paare die Margin-Anforderungen von 20% auf 10% gesenkt:

BNB/USD

DSH/USD

TRX/USD

XMR/USD

ZEC/USD

SOL/USD

DOT/USD

LNK/USD

AVA/USD

ATM/USD

Aktualisiertes PoP-Liquiditätsangebot für institutionelle Kunden

B2Broker hat seine PoP-Liquiditätspakete für institutionelle Kunden durch die Integration von Konnektivitätspunkten für Prime-Margin-Konten über OneZero, PrimeXM und Centroid optimiert. Diese Verbesserung ermöglicht es den Kunden, von den Bedingungen für STP/DMA (A-Book-Modell) zu profitieren, die eine wirkliche Marktausführung und vollständige Transparenz ermöglichen. Darüber hinaus bietet B2Broker rund um die Uhr technische Unterstützung, um eine reibungslose Ausführung zu gewährleisten.

B2Broker ermöglicht ein müheloses Onboarding mit der kostenlosen Einrichtung des Prime-Margin-Kontos. Überdies können die Kunden von erschwinglichen monatlichen Mindestliquiditätsgebühren gegen das gehandelte Volumen profitieren.

Über B2Broker

B2Broker ist der führende Anbieter von Technologie und Liquidität für Finanzinstitute, Kryptobörsen und Broker. Mit seiner Services-Suite bietet B2Broker seinen Kunden Zugang zu mehr als 800 Handelsinstrumenten in 8 Anlageklassen, die ihnen einen Handel mit Vertrauen ermöglichen. Mit der jüngst erfolgten Aktualisierung der Liquiditätsangebote wird B2Broker seine Position als weltweiter Marktführer im B2B-Bereich festigen.

