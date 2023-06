Endospan, ein Pionier auf dem Gebiet der endovaskulären Behandlung von Erkrankungen des Aortenbogens, stellt die ersten Erfahrungen mit seinem maßgeschneiderten NEXUS DUO Aortenbogen-Stentgraftsystem vor. Prof. Th. Bisdas vom Athens Medical Centre präsentierte am 8.2023 beim Leipzig Interventional Course (LINC) die multizentrischen europäischen Erfahrungen der ersten zehn mit NEXUS DUO behandelten Patienten.

Das NEXUS DUO wird auf der Grundlage der Anatomie des Patienten und der Präferenzen des Arztes individuell angefertigt. Das NEXUS DUO basiert auf der klinisch bewährten Technologie des NEXUS® Aortenbogen-Stentgraftsystems (D'Onofrio et al. Three-year Follow Up of Aortic Arch Endovascular Stent-Grafting with the NEXUS device. Results from a Prospective Multi-Centre Study EJCTS, 2022, https://doi.org/10.1093/ejcts/ezac561).

NEXUS wurde entwickelt, um das Schlaganfallrisiko zu minimieren und einen hohen Behandlungserfolg zu erzielen.

Prof. Th. Bisdas erklärte: "Zehn Patienten wurden erfolgreich behandelt, wobei die klinischen Ergebnisse mit denen des NEXUS-Einzelastes übereinstimmen. Pathologien des Aortenbogens erfordern oft eine maßgeschneiderte Lösung für jede komplexe Anatomie. Das NEXUS DUO bietet zahlreiche anatomische Variationen und optimiert die Behandlung."

Prof. M. Lachat von der Hirslanden Klinik Zürich, Schweiz, fügte hinzu: "Bei minimaler Manipulation der supra-aortalen Gefäße ermöglicht der zweite Zweigkanal des NEXUS DUO die transfemorale Einführung aller Stentgrafts, die für eine vollständige endovaskuläre Bogenreparatur erforderlich sind. Dieses Verfahren trägt erheblich zur Verringerung des Schlaganfallrisikos bei."

"Unsere Erfahrungen mit NEXUS in Europa und die TRIOMPHE IDE-Studie in den USA bestätigen den Bedarf an einer endovaskulären Lösung für den Aortenbogen", so Kevin Mayberry, CEO von Endospan. "Das NEXUS DUO erweitert die NEXUS-Plattform. Das aktuelle, einarmige NEXUS ist ein Standardgerät und steht für Patienten zur Verfügung, die dringend eine lebensrettende Behandlung benötigen. Das NEXUS DUO bietet Ärzten mehr Optionen für weniger dringende Fälle zur Behandlung der komplexesten Anatomien des Aortenbogens."

Die offene chirurgische Reparatur des Aortenbogens weist eine hohe Mortalitäts- und Morbiditätsrate auf. Mehr als 120.000 Patienten in den USA und Europa erleiden jedes Jahr eine Erkrankung des thorakalen Aortenbogens, nur etwa 25 erhalten jedoch eine Diagnose oder Behandlung. Für Patienten, bei denen ein hohes Operationsrisiko besteht oder die eine komplexe Anatomie haben, gibt es oft keine Behandlungsmöglichkeiten. Die Systeme NEXUS und NEXUS DUOstellen eine minimalinvasive Alternative dar, die die Dauer des Eingriffs und des Krankenhausaufenthalts verkürzt.

Weitere Informationen über NEXUS finden Sie unter www.endospan.com.

HINWEIS: Das NEXUS® Aortenbogen-Stentgraftsystem ist ein Prüfpräparat nach US-amerikanischem Recht auf die Verwendung zu Prüfzwecken beschränkt. Der NEXUS DUO Aortenbogen-Stentgraft ist eine Sonderanfertigung, die auf dem bestehenden NEXUS® Aortenbogen-Stentgraftsystem basiert, einem endovaskulären Zweigsystem mit CE-Kennzeichnung für den Aortenbogen.

Über Endospan

Das Privatunternehmen Endospan mit Hauptsitz in Herzilya (Tel Aviv), Israel, ist ein Pionier auf dem Gebiet der endovaskulären Reparatur von Aortenbogenerkrankungen, einschließlich Aneurysmen und Dissektionen. Der NEXUS DUO Aortenbogen-Stentgraft von Endospan, eine Sonderanfertigung, und das NEXUS Aortenbogen-Stentgraftsystem, das erste endovaskuläre Standardsystem mit CE-Kennzeichnung, stehen für die Behandlung einer stark unterversorgten Patientengruppe zur Verfügung, bei der eine dilatative Läsion im oder in der Nähe des Aortenbogens diagnostiziert wurde. Während die minimalinvasive endovaskuläre Reparatur bei Bauchaortenaneurysmen (AAA) zum Standard gehört, mussten sich Patienten mit Aneurysmen oder Dissektionen des Aortenbogens bisher einer Operation mit offenem Brustkorb unterziehen, die mit Invasivität und Risiken, langen Krankenhausaufenthalten und langwierigen Genesungszeiten verbunden war.

Weitere Informationen über Endospan finden Sie auf ihrer Website unter www.endospan.com.

