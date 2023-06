Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA26154L1022 Dream Impact Trust 19.06.2023 CA26154L1287 Dream Impact Trust 20.06.2023 Tausch 4:1

US29268T4094 Energy Focus Inc. 19.06.2023 US29268T5083 Energy Focus Inc. 20.06.2023 Tausch 7:1

IT0004007560 Pierrel S.p.A. 19.06.2023 IT0005549644 Pierrel S.p.A. 20.06.2023 Tausch 25:1

