DJ EZB/Lane: September ist noch Monate entfernt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hat Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im September abgelehnt. Lane sagte bei einer Veranstaltung in Madrid laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg: "Über den September entscheiden wir im September und über den Juli im Juli. Es sieht so aus, als wäre eine weitere Anhebung im Juli angemessen." Der September sei aber noch Monate entfernt, bis dahin würden noch viele Daten veröffentlicht und es gebe eine neue Runde an Prognosen.

EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat sich unterdessen dafür ausgesprochen, die Zinsschritte der EZB weiterhin eher von den gemessenen Inflationsraten als von den Inflationsprognosen abhängig zu machen. Sie sagte, die EZB solle im Zweifelsfall "lieber zu viel als zu wenig tun".

June 19, 2023 10:38 ET (14:38 GMT)

