Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/19.06.2023/16:45) - Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA - Zustimmung zur Änderung der Anleihebedingungen im schriftlichen Verfahren erhalten

Berlin, 19. Juni 2023. Die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA (die " Gesellschaft") wurde heute vom Nordic Trustee & Agency AB (publ) (der " Nordic Trustee") über den erfolgreichen Abschluss des schriftlichen Verfahrens informiert, das die Gesellschaft am 22. Mai 2023 in Bezug auf die ausstehende bis zu EUR 40.000.000 nichtnachrangige, unbesicherte Anleihe 2018/2023 der Gesellschaft mit der ISIN SE0011337054 (die " Anleihe") eingeleitet hatte und das bestimmte Änderungen der Anleihebedingungen betraf (der " Vorschlag").

Eine ausreichende Anzahl von Anleihegläubigern hat an dem schriftlichen Verfahren teilgenommen, sodass das erforderliche Quorum erreicht wurde. Zudem stimmte die erforderliche Mehrheit der Anleihegläubiger für die Annahme des Vorschlags.

Die Änderungen werden so bald wie möglich durch den Abschluss einer Änderungs- und Anpassungsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und dem Nordic Trustee, der als Bevollmächtigter (Agent) der Anleihe fungiert, in Kraft treten.

Publication of inside information pursuant to Article 17 MAR

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA - Approval of written procedure and amendments to the terms and conditions of the bonds

Berlin, 19 June 2023. Hertha BSC GmbH & Co. KGaA (the " Company") today was informed by Nordic Trustee & Agency AB (publ) (the " Nordic Trustee") about the successful completion of the written procedure that the Company initiated on 22 May 2023 in relation to the Company's outstanding up to EUR 40,000,000 Senior Unsecured Bonds 2018/2023 with ISIN SE0011337054(the " Bonds"), regarding certain amendments to the terms and conditions of the Bonds (the " Proposal").

A sufficient number of bondholders participated in the written procedure in order to form a quorum. Furthermore, the requisite majority of the bondholders voted in favour to approve the Proposal.

The amendments will become effective as soon as possible by the entering into of an amendment and restatement agreement between the Company and the Nordic Trustee acting as agent under the Bonds.

