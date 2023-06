SFC Energy AG - bricht der Wasserstoff-Wert jetzt nach oben aus?

Thomas Bopp,

Es gibt nur wenige deutsche Unternehmen, die mit Produkten rund um die autarke und alternative Energieversorgung ihr Geld verdienen. Eines davon ist SFC Energy aus Bayern. Vor einigen Wochen hat die Aktie die 200-Tage-Linie überschritten und steht nun vor einem weiteren, möglichen Aufwärtsschub, der den Wert deutlich beflügeln könnte.

Die SFC Energy AG aus Brunnthal bei München ist ein führender Anbieter von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre sowie mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Im Gegensatz zu anderen großen Unternehmen in diesem Bereich konzentriert sich SFC Energy nicht auf Busse, LKWs oder andere große Transportmittel, sondern bedient den Markt für etwas kleinere Brennstoffzellen. Das Ziel von SFC Energy ist, mit seinen EFOY-Brennstoffzellen über längere Zeit geräusch-, wartungs- und emissionsfrei netzunabhängig Strom zu liefern.

Auf Wunsch des Kunden erfolgt eine Anpassung der Produkte an den individuellen Strombedarf der jeweiligen netzfernen Anwendung. In Hybrid-Energielösungen werden die EFOY-Pro-Brennstoffzellen von der bayerischen Aktiengesellschaft mit Solarmodulen kombiniert. Im letzten Jahr kam es dann zur Entdeckung eines weiteren Geschäftsfelds: die Bestückung, ebenfalls zur autarken Energieversorgung. Mittlerweile hat die Aktiengesellschaft über 60.000 Brennstoffzellen installiert.

Im letzten Geschäftsjahr stieg der Umsatz von 64,3 Mio. EUR auf 85,2 Mio. EUR, was einer Erhöhung von 32,5 % entspricht. Innerhalb von diesem Zeitraum konnte ein Verlust von -5,8 Mio. EUR in einen Gewinn von knapp 2,0 Mio. EUR verwandelt werden.

Diese überaus positiven Geschäftszahlen sorgen dafür, dass es die Aktie nach mehreren Monaten unterhalb der 200-Tage-Linie wieder über diesen gleitenden Durchschnitt geschafft hat. Im langfristigen Kursverlauf ab Juni 2018 (Abbildung 1) wurde mit der Überschreitung der blauen Durchschnittslinie ein erstes Kaufsignal generiert. Käufe haben die Aktie anschließend von knapp 22 Euro auf über 25 Euro steigen lassen.

Jetzt könnte ein nächstes Einstiegssignal generiert werden. In der Grafik ist nämlich ein Konsolidierungsdreieck zu sehen, das von SFC Energy vor Kurzem nach oben verlassen wurde. Eine derartige Bewegung bietet mittelfristig ein Anstiegspotenzial bis in den Bereich von 35 Euro.

Abbildung 1 -SFC Energy AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 21.06.2018 bis 19.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Ein Blick auf den kurzfristigen Chart (Abbildung 2) zeigt, dass mit dem kürzlich erfolgten Anstieg eine Widerstandszone zwischen 24,12 und 24,93 kurzzeitig überschritten wurde. Der Kampf hat begonnen. Positiv ist, dass auch die grün gepunktete 50-Tage-Linie über die 200-Tage-Linie gestiegen. Ein derartiges Signal ist als "Goldenes Kreuz" bekannt und zeigt ebenfalls ein charttechnisches Einstiegssignal an.

Abbildung 2 - SFC Energy AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2022 bis 19.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Seit geraumer Zeit steht auch der Supertrend-Indikator auf Kauf, der als grüne Linie unterhalb des Kursverlaufs berechnet wird. Eine mögliche Investition auf der Long-Seite könnte profitabel sein, sollte aber erst in Betracht gezogen werden, wenn die Aktie auf ein neues Hoch, also über 95,81 Euro steigt. Ein Ausstieg sollte zur Verlustbegrenzung unter 23,50 Euro in Erwägung gezogen werden. Das maximale Kursziel dieser Aufwärtsbewegung liegt bei über 35 Euro. Dort befindet sich die Widerstandszone in Abbildung 1.

Bricht die Aktie dagegen nicht aus, sondern fällt unter den eingezeichneten grauen Aufwärtstrend, darf eine Short-Position erst in Erwägung gezogen werden, wenn die Aktie unter 23,50 Euro abrutscht. Ein Rückfall bis mindestens zur 200-Tage-Linie wäre dann möglich. Die Position sollte mit einem Stopp über 24,93 versehen werden.

Mit dem nachfolgend vorgestellten Faktor-Long-Zertifikat profitieren Sie maximal von einer dauerhaft aufwärtsgerichteten Bewegung der SFC-Energy-Aktie. Falls der endgültige Ausbruch nach oben nicht gelingt, bietet sich der Kauf des nachfolgend vorgestellten Faktor-Short-Zertifikats an.

Faktor-Bull-Optionsschein auf die SFC Energy AG für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Resetpreis Faktor SFC Energy AG HC2NH6 5,63 19,733309 22,199973 5

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.06.2023; 16:00 Uhr

Faktor-Bear-Optionsschein auf die SFC Energy AG für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis

Resetpreis

Faktor SFC Energy AG HC6WN3 6,55 29,579703 27,115714 -5

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.06.2023; 16:00 Uhr

Der Beitrag SFC Energy AG - bricht der Wasserstoff-Wert jetzt nach oben aus? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).