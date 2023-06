Eine Weile lang saßen bei der Nel ASA-Aktie wieder die Bären am längeren Hebel und das Papier drohte schon, in neue Tiefen zu stürzen. Letztlich ging die vergangene Woche aber versöhnlich zu Ende und auch am Montag waren kurz nach Handelsbeginn zunächst grüne Vorzeichen zu sehen.Um 0,8 Prozent ging es heute Morgen kurz nach Läuten der Handelsglocke aufwärts, womit Nel ASA (NO0010081235) sich zunächst bei 1,23 Euro positionierte. Die wichtige Marke bei 1,20 Euro geben die Bullen damit weiterhin nicht aus der Hand. Charttechnisch ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...