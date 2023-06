Maastricht, Niederlande (ots/PRNewswire) -XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425) stellt auf der APEX 2023 in Maastricht, Niederlande, sechs Hubarbeitsbühnen vom Typ Scherenbühne und drei Auslegergalgenprodukte aus. Die alle drei Jahre stattfindende Fachausstellung wird von KHL Group organisiert, dem weltweit größten Anbieter von Bauinformationen.Die erweiterten Anwendungsszenarien und der Umfang des Baubetriebs erhöhen die Anforderungen an die Tragfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Hubarbeitsbühnen. Auf der APEX 2023 präsentierte XCMG seine Antennenarbeitsplattformmodelle XGS28ACK und XGS40E, die die Vorteile eines leistungsstarken Antriebs, einer außergewöhnlichen Leistung, eines hohen Wirkungsgrads und eines bequemen Betriebs bieten, um die Marktanforderungen zu erfüllen.Der XGS28ACK mit einer maximalen Betriebshöhe von 28,8 Metern, einer Ladekapazität von 460 Kilogramm und einer Steigfähigkeit von 45 Prozent nutzt Lithium-Akkus als robustere Stromquelle als herkömmliche Bleibatterien. Die Auslegergalgenstruktur von Teleskopausleger und Turmausleger sowie einem Schwenkausleger ermöglicht dem Gerät Hindernisüberwindungsfähigkeit, und das Doppellaststeuerungssystem kann den Betriebsbereich automatisch entsprechend der Last anpassen, um die verschiedenen Belastungsanforderungen zu erfüllen. Der XGS28ACK kann in einer Vielzahl von Bauaufgaben eingesetzt werden, insbesondere für Gebäude, Brücken, Stahlkonstruktionen und Montagekonstruktionen."Die überragende Produktleistung wird den führenden Vorteilen von XCMG in der intelligenten Fertigung zugeschrieben, welche die tiefgreifende Integration von Informatisierung und Industrialisierung erkennt und gleichzeitig die Qualität des Produktionsprozesses in größtem Maße gewährleistet", so Yang Dongsheng, Vorstandsvorsitzender von XCMG.Nachhaltigkeit ist weltweit zu einer wichtigen Agenda geworden und angetrieben durch das Engagement, "Dual Carbon"-Ziele zu erreichen, hat XCMG die Verbesserungen seiner Produkte und Lösungen für Hubarbeitsbühnen beschleunigt, indem IoT, Big Data, industrielle Internettechnologien und vieles mehr integriert werden, um eine ökologische, digitalisierte und intelligente Entwicklung zu erreichen.Auf der APEX 2023 präsentierte XCMG auch XG1823ERT, die elektrische Hubarbeitsbühne vom Typ Scherengabelbühne auf dem europäischen Markt, die kompakte Struktur, große Ladekapazität, lange Akkulaufzeit und nachhaltigen Designs, die sie zu einer vertrauenswürdigen, ökologischen Lösung für Aufgaben wie die Installation von Großlasten und kollaborativen Operationen machen, insbesondere für Aufgaben wie Brandschutz- und Lüftungsleitungen, Beleuchtung, Glas, Vorhangwandinstallation, Malerarbeiten, Wandreparatur und mehr."Mit Blick auf die Zukunft wird sich XCMG auch weiterhin auf die Forschung und Entwicklung intelligenter Elektrogeräte konzentrieren und gleichzeitig den ausländischen Markt mit fortschrittlichen und dauerhaften Produkten ausbauen", erklärte Yang.Weitere Informationen finden Sie auf https://xcmg-europe.de/en/xcmg-europe-en/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2104645/XCMG_Machinery_Highlights_Its_Aerial_Work_Platform_Equipment_Products_Solutions.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-machinery-prasentiert-auf-der-apex-2023-sichere-zuverlassige-und-effiziente-gerate-fur-hubarbeitsbuhnen-301854345.htmlPressekontakt:Wang Lin,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG Machinery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167468/5538271