DJ Aktien Schweiz im Minus - Lonza sehr schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit deutlichen Abschlägen beendet.

Die Börse dürfte sich nach der ereignisreichen vergangenen Woche mit den Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA und Europa sowie dem Großen Verfalltag an den Terminbörsen erst einmal neu sortieren, hieß es aus dem Markt. Hinzu kam, dass in den USA feiertagsbedingt die Börsen geschlossen haben, wodurch Impulse fehlten.

Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 11.307 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 14,12 (zuvor: 56,2) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten büßten Lonza kräftig um 3,3 Prozent ein. Marktteilnehmer verwiesen auf die Umsatzwarnung des deutschen Labor- und Pharmaausrüsters Sartorius für das laufende Jahr. Grund sei der anhaltende Abbau von Lagerbeständen bei Kunden. Die Analysten von Berenberg sind der Ansicht, dass sich die Gewinnerholung auch bei Lonza bis ins Jahr 2024 verzögern könnte. Deutliche Abgaben verzeichneten auch Geberit (-3,3%) und Sika (-2,8%).

Tagesgewinner waren UBS mit Aufschlägen von 1,4 Prozent. Die Großbank will nach der Übernahme der Credit Suisse dessen Investmentbanking-Geschäfts wohl massiv verkleinern. CEO Sergio Ermotti schrieb in einem Meinungsbeitrag für den Tages-Anzeiger: "Meine erste Amtszeit als CEO (der UBS) stand im Zeichen eines massiven Rückbaus der Investmentbank." Mit diesen strategischen Anpassungen, die nun auch für die Credit Suisse umgesetzt werden sollen, verringerten sich die Risiken der kombinierten Bank für die Schweiz, so der CEO.

Die Titel des Index-Schwergewichts Nestle gab 0,1 Prozent nach. Bei den Phamrariesen büßten Roche 1,3 Prozent ein. Die Aktie des Wettbewerbers Novartis hielt sich da mit einem Plus von 0,1 Prozent deutlich besser.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2023 11:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.