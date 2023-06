München (ots/PRNewswire) -SOFAR, der weltweit führende Anbieter von PV- und ESS-Lösungen, präsentierte im Rahmen der Powering Forward New Product Launch sein neuestes technologisch innovatives Mikro-Wechselrichtersystem, den SOFAR PowerNano, und das C&I ESS PowerIn feierte auf der Intersolar ein beeindruckendes Debüt und vervollständigte damit offiziell ein Lösungsportfolio für alle Szenarien, das die Bereiche Wohnen, C&I und Versorgung abdeckt und von Mikro- bis zu Versorgungslösungen reicht.SOFAR PowerNano - Mikro-Wechselrichtersystem für die Hausenergie der ZukunftDer PowerNano wurde für die digitale Hausenergie der Zukunft entwickelt und eignet sich durch die Kombination von Mikro-Wechselrichter, Smart Home Hub und AC-Batterie für alle Anwendungsszenarien. Er bietet eine einfach zu verteilende, einfach zu installierende und einfach zu bedienende Lösung, die den ROI für die Installation von Solaranlagen zu Hause maximiert. Auf der Grundlage der Solarkopplung mit Energiespeicherung gewährleistet das System höchste Sicherheit durch die Integration von RSD, IP67 und einer Gleichspannung von < 60 V. Das System ist perfekt mit 182/210mm Hochleistungs-PV-Modulen kompatibel und kann den Energieertrag um bis zu 5 % steigern. Darüber hinaus ist die Plug-and-Play-Installation und -Wartung extrem einfach und auch für Laien geeignet.Dank der erwiesenen Wettbewerbsfähigkeit von PowerNano konnte SOFAR mit PowR Group, Elicity, PV Selected und Vögelin GmbH Absichtserklärungen über 200 Tausend Geräte unterzeichnen und damit ein entscheidendes Kapitel auf dem Weg zum Netto-Null-Ziel erreichen.SOFAR PowerIn - Maximieren Sie die Werte Ihres DachesIn der Zwischenzeit hat SOFAR auch PowerIn auf den Markt gebracht, das auf die Energiespeicherung für gewerbliche und industrielle Kunden zugeschnitten ist. Das aktive Balancing auf Packungsebene trägt dazu bei, die nutzbare Batterieenergie um 5 % zu erhöhen. Durch die Kompatibilität mit 182/210mm-Hochleistungsmodulen erreicht das DC/AC-Verhältnis 1,5+ bei niedrigeren LCOE. Zusätzlich zum AFCI verfügt er über einen 3-Schicht-Schutz, einen thermischen Durchschlagschutz und einer Cloud-Überwachung, um optimale Sicherheit zu gewährleisten. Zur weiteren Vereinfachung von Betrieb und Wartung bietet PowerIn ein modulares Design in Kombination mit wartungsfreien Ersatzbatterien für den direkten Austausch, wodurch die Arbeitskosten und die anfänglichen Investitionskosten erheblich gesenkt werden.Überzeugt von der erwiesenen Fähigkeit, erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen und eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten, unterzeichneten PVO International, Bet Solar und die PowR Group ebenfalls Absichtserklärungen für PowerIn mit einer Gesamtkapazität von 1,5 GW, was die Stärke und den Einfluss von SOFAR im Energiespeichersektor unterstreicht.SOFAR PowerMaster & PowerMega - Optimale VersorgungslösungenPowerMaster ist eine branchenführende Lösung, die mit modernsten Technologien ausgestattet ist. Als sichere und zuverlässige Lösung zur Gewährleistung der Netzbelastbarkeit unter anspruchsvollen Marktbedingungen kommt ein innovatives hybrides Luft- und Flüssigkeitskühlsystem zum Einsatz. Mit einem maximalen Wirkungsgrad von 99,05 % und 20 A Eingangsstrom pro MPT ermöglicht PowerMega höhere Stromerträge. Ausgestattet mit IP66 und C5-M Korrosionsschutz, übersteht der 350kW Wechselrichter auch raue Umgebungen mit einer Betriebstemperatur von -30\u2103 bis 60\u2103.Darüber hinaus wird eine breite Palette von PV- und ESS-Lösungen für Wohn-, Gewerbe- und Energieversorgungsunternehmen gezeigt, darunter das SOFAR Flaggschiff SOFAR 5~20kW Residential ESS, 3,3~12kW Residential PV, 30~50kW C&I PV und das integrierte Residential ESS PowerAll.Guy Rong, Senior Vice President von SOFAR, ist der Ansicht, dass die Freigabe von SOFAR PowerNano und PowerIn einen Meilenstein auf dem Weg zu den globalen Netto-Null-Zielen durch ein Lösungsportfolio für alle Szenarien darstellt. "Sie zeigt unser Engagement für die Beschleunigung der Verbreitung erschwinglicher erneuerbarer Energien. Wir hoffen, dass wir durch den Einsatz unserer Forschungs- und Entwicklungskapazitäten die Innovation fortsetzen und Lösungen hervorbringen können, die eine nachhaltige Zukunft für alle ermöglichen", fügte er hinzu.Informationen zu SOFARSOFAR ist ein weltweit führender Anbieter von Solar-PV- und Energiespeicherlösungen und hat sich zum Ziel gesetzt, mit einem umfassenden Portfolio, das PV-Wechselrichter, Hybrid-Wechselrichter, Batteriespeichersysteme, zentrale Energiespeicher und intelligente Energiemanagementlösungen für Anwendungen im Wohn-, Gewerbe- und Energieversorgungsbereich umfasst, der führende Anbieter von digitalen Energielösungen zu sein. Bis 2021 wird SOFAR zu den TOP5 Global Hybrid Inverter Brands gehören und ein globales F&E-Netzwerk mit drei F&E-Zentren und zwei Produktionsstätten aufbauen. Im Jahr 2022 erreicht SOFAR eine jährliche Produktionskapazität von 10 GW bei PV- und Speicherwechselrichtern und 1 GWh bei Batterien. Bis 2022 hat SOFAR über 18 GW Wechselrichter in mehr als 100 Länder und Regionen der Welt geliefert.Erfahren Sie mehr: https://www.sofarsolar.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2104337/Image1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/powering-forward-sofar-all-scenario-pv--ess-innovationen-ebnen-den-weg-fur-eine-grunere-zukunft-301854360.htmlPressekontakt:Lousie Zhu,E-Mail: zhujialin@sofarsolar.comOriginal-Content von: SOFAR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167672/5538273