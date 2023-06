Nickel aus Indonesien wird immer wichtiger

Anzeige / Werbung

Indonesien verfügt über die weltweit größten Nickelvorkommen und war im Jahr 2022 für fast die Hälfte der globalen Produktion verantwortlich. Neuerdings wird das südostasiatische Land deshalb auch von Deutschland und der EU umgarnt, denn Nickel aus Indonesien wird für die westlichen Industrie-Staaten immer wichtiger.

Bundeskanzler Olaf Scholz ließ es sich bei seiner Eröffnungsrede der Hannover Messe 2023 im vergangenen April nicht nehmen, direkt auf den dort anwesenden indonesischen Präsidenten Joko Widodo einzugehen und ihm zu versichern, dass er sich für das geplante Freihandelsabkommen zwischen Indonesien und der EU einsetzen werde, um es bis Ende des Jahres fertig zu bekommen. Wörtlich sagte Scholz zum angestrebten Abkommen:



"Seit 2016 verhandeln Indonesien und die EU-Kommission nun schon miteinander darüber. Ich setze mich dafür ein, dass wir dieses Abkommen jetzt endlich über die Ziellinie bringen". Die Dringlichkeit des Kanzlers hat durchaus seine Berechtigung, denn während Deutschland seine Abhängigkeit von russischen Metallen reduzieren möchte, erwarten Experten, dass sich der Bedarf an Nickel bis 2030 um ein Vielfaches erhöhen wird. Und Indonesien hat nun mal, was Deutschland und die EU haben möchten: Richtig viel Nickel.

Nickelproduktion verdreifacht

So werden die derzeitigen Nickelreserven Indonesiens auf 22 Millionen Tonnen geschätzt. Allein 2022 wurden in indonesischen Minen gut 1,6 Millionen Tonnen Nickel gefördert, was fast der Hälfte der globalen Minen-Produktion entspricht. Dies bedeutet zugleich, dass sich die Nickelproduktion in Indonesien laut der U.S. Geological Survey seit 2018 bereits mehr als verdreifacht hat