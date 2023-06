DJ XETRA-SCHLUSS/Korrektur nach Allzeithoch im DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach Rekordständen am Freitag hat der deutsche Aktienmarkt zu Wochenbeginn korrigiert. Der DAX verlor 1,0 Prozent auf 16.201 Punkte. "Zum Start der neuen Woche lautet das Motto erst mal durchatmen", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Von anderer Seite hieß es, die Börse dürfte sich nach der ereignisreichen vergangenen Woche mit den Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA und Europa sowie dem Großen Verfalltag an den Terminbörsen erst einmal neu sortieren. Dazu war in den USA Feiertag, Aktien- und Rentenmärkte blieben geschlossen. Entsprechend fehlten Impulse.

Sartorius-Warnung zieht Sektoraktien mit nach unten

Unternehmensseitig standen Sartorius mit einem Kurseinbruch von 14,9 Prozent im Fokus. Der Laborausrüster hatte am späten Freitag vor einem Umsatzrückgang im laufenden Jahr gewarnt, der bis in den mittleren Zehn-Prozent-Bereich reichen könnte. Bislang wurde mit einem Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich gerechnet. Grund ist der anhaltende Abbau von Lagerbeständen bei Kunden. "Dass die Umsätze jenseits von Coronaprodukten fallen, hatte nicht jeder auf dem Radar", kommentierte ein Händler. Denn auch ohne diese rechnet Sartorius mit einem Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozent-Bereich.

In den Sog von Sartorius gerieten auch Merck KGaA, sie fielen um 6,2 Prozent. Von der Citigroup hieß es dazu, das Ausmaß der Gewinnwarnung von Sartorius belaste die Stimmung. Allerdings sei das Merck-Portfolio breiter, der Bereich Science & Lab Solutions mache 51 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Siemens Healthineers kamen um 0,8 Prozent zurück, während es für Qiagen um 2,4 Prozent nach unten ging. In der dritten Reihe verloren Eckert & Ziegler 2,7 Prozent.

Auf der Habenseite standen im DAX MTU mit plus 4,2 Prozent. Der Triebwerkhersteller hat das Margenziel nach oben genommen. Airbus gewannen 0,2 Prozent, nachdem das Unternehmen bereits in der Vorwoche die Prognose für die weltweite Nachfrage erhöht hatte. Daneben hat der Flugzeughersteller einen Rekordauftrag aus Indien erhalten. Im Windschatten notierten Fraport im MDAX 1,8 Prozent fester.

Flatexdegiro laufen weiter

Im DAX gehörten auch Beiersdorf zu den Gewinnern. Sie profitieren mit einem Plus von 0,5 Prozent von einer positiven Analysteneinschätzung. Im TecDAX gewannen Telefonica Deutschland 0,7 Prozent. Barclays hatte das Kursziel angehoben. Im SDAX stiegen Flatexdegiro 6,8 Prozent. Die Aktie hatte schon am Freitag davon profitiert, dass die Finanzaufsicht die Eigenmittelforderungen gesenkt hat.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.201,20 -1,0% +16,36% DAX-Future 16.343,00 -1,1% +16,12% XDAX 16.203,43 -0,8% +16,83% MDAX 27.183,08 -1,1% +8,22% TecDAX 3.206,17 -2,0% +9,76% SDAX 13.582,78 -0,9% +13,90% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,49 -70 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 8 32 0 2.508,7 52,5 214,2 MDAX 11 37 2 349,7 16,9 49,4 TecDAX 7 22 1 625,9 15,9 70,2 SDAX 15 54 1 93,2 11,9 48,5 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/err

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2023 11:52 ET (15:52 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.