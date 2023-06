DJ PTA-News: medondo holding ag: medondo AG erschließt vielverprechenden Tiergesundheitsmarkt mit medondo communicator

München (pta/19.06.2023/18:08) - Pressemitteilung

Neues Wissensportal für Tiermedizin ermöglicht Tierärzt:innen professionelles Praxismarketing

medondo AG erschließt vielverprechenden Tiergesundheitsmarkt mit medondo communicator

Hannover, 15.06.2023 - Mit einem neuen Wissensportal für Tiergesundheit erweitert die medondo AG den potenziellen Markt für die Praxismarketinglösung medondo communicator und ebnet Tierärzt:innen den Weg zur Steigerung ihres Praxiserfolgs. Der medondo communicator stellt für Tierarztpraxen ein wichtiges Instrument für die gezielte digitale Kommunikation auf ihrer Website sowie auf Social Media dar.

Auf dem Wissensportal "medondo Tiergesundheit" ( https://tiergesundheit.medondo.health/ ) stellt die medondo AG professionelle Fachbeiträge zur Verfügung, die Tierarztpraxen durch den Einsatz des medondo communicator für eine rundum qualifizierte Online-Präsenz nutzen können. Die von einer Fachredaktion erstellten Artikel werden in Kooperation mit Tiermediziner:innen auf ihre Qualität geprüft. Mithilfe des communicator als Full-Service-Marketingplattform können Praxisinhaber:innen diese Artikel auf ihrem Website-Blog veröffentlichen, sie mit einem Klick auf allen gängigen Social-Media-Kanälen zur Darstellung ihrer Expertise einsetzen oder sie sogar über ihr Wartezimmer-TV ausspielen, um Kund:innen die Wartezeit angenehmer zu gestalten und ihre Produkte und Leistungen zu bewerben. Dadurch steigern sie die Zufriedenheit ihrer Kund:innen und können zugleich neue Kund:innen gewinnen.

Die Tiermedizin gilt als attraktiver Wachstumsmarkt. Der US-Marktforscher Grand View schätzt, dass für die globale Tiergesundheit im vergangenen Jahr 50,9 Milliarden Dollar ausgegeben wurden. Pro Jahr soll der Markt im Schnitt um fast neun Prozent wachsen. Als Treiber gilt die steigende Zahl an Haustieren.

"Durch die Marktausweitung auf den Tiermedizinsektor können wir nicht nur neue geschäftliche Potenziale ausschöpfen, sondern uns zudem als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen in einem größeren Umfeld positionieren", so Kai Meyer-Spradow, CEO der medondo AG. "Wir konnten bereits erste Tierarztpraxen für den medondo communicator gewinnen und führen aktuell zahlreiche Gespräche mit potenziellen Interessent:innen. Ich bin überzeugt, dass wir in diesem medizinischen Sektor schnell wachsen können - zumal die Wertschöpfung für Praxen immens ist."

Über medondo

Als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen entwickelt medondo innovative Lösungen, die auf Basis digitaler Technologien und zukunftssicherer Konzepte für effiziente Arbeitsabläufe sorgen. Ziel ist es, den Praxisalltag so zu gestalten, dass das Praxisteam entlastet wird und mehr Zeit für das Wesentliche hat: die Patient:innen. Mit einem umfassenden Lösungsportfolio aus Software-, Beratungs- und Schulungsangeboten deckt medondo die drei erfolgsentscheidenden Kernbereiche Praxismarketing, Praxismanagement und Praxisentwicklung ab. Mit langjähriger Erfahrung der Ärzt:innen im medizinischen Beirat, der engen Zusammenarbeit mit 50 zukunftsorientierten Kooperationspraxen sowie international führenden Medizinunternehmen, wie Align Technology, begegnen medondo Lösungen zielgerichtet den Wünschen und Bedürfnissen von Praxisteams. Die medondo AG mit Sitz in Hannover wurde im September 2018 auf Initiative führender Fachzahnärzte gegründet, um zusammen mit branchenerfahrenen IT-Expert:innen die Zukunft des Medizinsektors aktiv zu gestalten. Das kontinuierlich wachsende Team besteht derzeit aus 35 Mitarbeitenden.

Aussender: medondo holding ag

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

