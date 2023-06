Nach dem tiefen Fall folgt nun die Überraschung. Virgin Galactic will noch im Juni den ersten kommerziellen Flug ins All starten.Anzeige:Das kalifornische Unternehmen Virgin Galactic (US92766K1060) des britischen Milliardärs Richard Bransons will noch Ende Juni 2023 den ersten kommerziellen Flug ins All Unternehmen. Der Flug mit der Kennung "Galactic 01" soll zwischen dem 27. und 30. Juni ins All starten. Die Besatzung des Fluges besteht aus drei Mitgliedern der italienischen Luftwaffe und der Flug soll als Forschungsmission klassifiziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...