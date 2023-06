Vaduz (ots) -Die liechtensteinische Delegation bestehend aus Fiona Pfeiffer (Reiten), Mathias Märk und Andrea Hardegger (Schwimmen), Nadja Hagmann (Leichtathletik) sowie Andreas Meile und Unified-Partnerin Franziska Gurschler (Tennis) liefen am Samstag, 17. Juni 2023 zusammen mit I.D Prinzen Nora, der Präsidentin von Special Olympics Liechtenstein (SOL) unter Beisein von Sportministerin Dominique Hasler in das vollbesetzte Olympia Stadion von Berlin ein. Alle waren Teil einer beeindruckenden Eröffnungsfeier vor würdiger Kulisse.Empfang der liechtensteinischen Delegation in der ResidenzZu Ehren der liechtensteinischen Special Olympics Delegation veranstaltete die Botschaft in Berlin einen Empfang im Garten der liechtensteinischen Residenz, an dem auch die anwesenden Familienmitglieder der Athletinnen und Athleten, Vorstandsmitglieder von Special Olympics sowie alle Coaches und Verantwortlichen zugegen waren. Sportministerin Dominique Hasler betonte in ihrer Ansprache an die Athletinnen und Athleten, welche wichtige Rolle sie als Botschafterinnen und Botschafter für Liechtenstein innehaben: "Ihr vertretet unser Land an den Special Olympic World Games und seid unsere Sportbotschafterinnen und Sportbotschafter Liechtensteins. Wir könnten nicht stolzer auf euch sein und ich wünsche euch von ganzem Herzen unvergessliche Weltspiele".Wettkämpfe und Healthy Athletes ProgramWährend ihres Aufenthaltes in Berlin besuchten SOL-Präsidentin I.D. Prinzessin Nora und Sportministerin Dominique Hasler verschiedene Wettkämpfe um die liechtensteinischen Athletinnen und Athleten persönlich anzufeuern.Zudem informierten sich die SOL-Präsidentin und die Sportministerin über das Healthy Athletes Program (HAP), das weltweit grösste Gesundheitsprogramm, das sich auf die Bedürfnisse von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen spezialisiert hat. Die teilnehmenden Athletinnen und Athleten können sich dort in den Bereichen Gesundheit- und Ernährung, Physiotherapie, Zahn- und Mundgesundheit, Fussdiagnostik und Ganganalyse, Sehfähigkeit, Hörvermögen und psychischem Wohlbefinden beraten, untersuchen und helfen lassen. Eine beeindruckende Initiative, die Ungleichheiten verringert und Barrieren abbaut.Liechtenstein unterstütze Burkina FasoSeit einigen Jahren unterstützt SOL zusammen mit dem Liechtensteinischen Entwicklungsdienst (LED) ihre Partnerorganisation Special Olympics Burkina Faso, woraus eine tiefe Freundschaft zwischen den zwei Ländern entstanden ist. Anlässlich der World Games trafen sich die beiden Delegationen, wobei Liechtenstein der Delegation als Geschenk diverse Sportmaterialen wie Fussballtrikots, Fussbälle, Basketbälle, Judoanzüge, Velos, Radtrikots usw. an die Delegation von Burkina Faso als Spende für ihre Trainingszwecke übergeben wurden.Die Gründung von Special OlympicsSchliesslich trafen I.D. Prinzessin Nora und Sportministerin Dominique Hasler am Empfang im Gedenken an Eunice Shriver-Kennedy, der Initiantin der 1968 erstmals durchgeführten World Games, Timothy und Maria Shriver, die Kinder der Gründerin. Die Familie Kennedy Shriver setzt sich nun schon in dritter Generation für Inklusion und die Anliegen von Menschen mit speziellen Bedürfnissen ein.Die World Games in Berlin dauern noch bis am kommenden Sonntag (25. Juni) an und werden mit einer Feier am Brandenburger Tor abgeschlossen.SOL-Präsidentin I.D. Prinzessin Nora und Sportministerin Dominique Hasler wünschen den Athletinnen und Athleten für die weiteren anstehenden Wettkämpfe viel Erfolg und unvergessliche Momente in bei den World Games in Berlin.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportThomas LagederT +423 236 64 45Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100908503