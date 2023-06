Chicago (ots/PRNewswire) -"I Remember" wurde im Juni 2016 veröffentlicht und ist eine der erfolgreichsten Singles von Dreadrock. Monate später, im Februar 2017, veröffentlicht Dreadrock sein Debüt-Album "Rocket Power", das "I Remember" als einen der Titel enthält. Das Lied erzielt 75.000 Streams pro Monat, wobei über 10.000 davon in Schweden abgespielt wurden. Das Lied wurde von Dreadrock produziert.MEILENSTEIN AUF SPOTIFY (SPOTIFY MILESTONE)Die Single erzielte in diesem Jahr hervorragende Ergebnisse und erreichte weltweit mehr als 1 Million Nutzer der Stream-Funktion auf Spotify, wobei sie im Vereinigten Königreich und in Schweden starke Unterstützung erhielt.MUSIKVIDEO (MUSIC VIDEO)Es war Sommer in Chicago, als der Rapper Dreadrock das Musikvideo zu "I Remember" veröffentlichte. Das Video beginnt mit einer Familienszene, in der seine inzwischen verstorbene Mutter ihm zu den Klängen von "Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth" einen Rekorder schenkt. Nach dieser Einführung beginnt Dreadrock seinen Takt mit dem Besten dessen, das ihn zu diesem Punkt seiner Karriere gebracht hat.TREND IN SOZIALEN MEDIENAm 30. November wurde "I Remember" zu einem Trend bei TikTok. Das Lied erhielt mehr als 3.000 Kommentare und 230.000 "Gefällt mir"-Angaben, nachdem @themepark_madness eine im Park gedrehte Szene zur Musik dieser Single veröffentlicht hatte.Den Trend können Sie hier nachverfolgen: https://bit.ly/3JkoiizI REMEMBER 2Das Lied "I Remember 2", produziert von Dreadrock, wurde am 28. Januar 2022 veröffentlicht. Es wurde auch von Dreadrock produziert und ist in seinem Album Swervinlanes3 enthalten, das bald erscheinen wird.SOZIALE MEDIEN UND WEBSITESLinks zu den Seiten von Dreadrock in sozialen MedienFacebook: https://www.facebook.com/dreadrock700/Twitter: https://twitter.com/DreadrocksgeInstagram: https://www.instagram.com/dreadrocksge_/Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dreadrock-the-rap-artist-0b3a16177/YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvFkUkAHYrTVLlaQICg8KsQWebsites:Swervnation: https://swervnation.com/Dreadrock: https://dreadrock.swervnation.com/Store: https://shop.swervnation.com/Songwhip: https://songwhip.com/dreadrockVideo - https://www.youtube.com/watch?v=jf45CJuBeFgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2104497/COVER.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2104498/I_REMEMBER.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1421799/Swervnation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/i-remember-von-dreadrock-erzielt-funfeinhalb-millionen-streams-auf-spotify-301854469.htmlPressekontakt:Tamille Baker,Swervnation Public Relations,tamillebaker@swervnation.com www.swervnation.comOriginal-Content von: Dreadrock; Swervnation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096073/100908506