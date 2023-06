Halifax, Ns (ots/PRNewswire) -Roadmap erschließt weltklasse Offshore-Windproduktion für EverWinds Produktion grüner KraftstoffeEverWind Fuels Company ("EverWind"), Kanadas fortschrittlichstes Großprojekt für grünen Wasserstoff, unterstützt die Offshore-Wind-Roadmap von Nova Scotia (die "Roadmap") und die anhaltenden Bemühungen der Provinz, im Bereich der erneuerbaren Energien weltweit führend zu werden.Nova Scotia beherbergt einige der besten Offshore-Windressourcen der Welt und hat das Potenzial, die Provinz zu einem globalen Kraftwerk für erneuerbare Energien zu machen. Die Roadmap, die am 15. Juni 2023 angekündigt wurde, sieht klare Wege zum Markt vor, wobei Meeresbodenpachtverträge im Zuständigkeitsbereich von Nova Scotia bereits ab 2024 und in den von Kanada und Nova Scotia gemeinsam verwalteten Zuständigkeitsbereichen ab 2025 zur Verfügung stehen. Die Roadmap wird Nova Scotia auch dabei helfen, seine Klimaschutzziele zu erreichen und gleichzeitig einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen um eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu leisten."Der Offshore-Wind von Nova Scotia repräsentiert eine der größten und aufregendsten ungenutzten erneuerbaren Energiequellen der ganzen Welt mit mehr als 100 GW an Offshore-Stromerzeugung vor der Küste von Nova Scotia", sagte Trent Vichie, CEO von EverWind. "EverWinds Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak ist der perfekte Knotenpunkt für grüne Energie, um die Möglichkeiten der Produktion grüner Kraftstoffe zur Dekarbonisierung der Welt zu nutzen."Das Meeresterminal von EverWind in Cape Breton, Nova Scotia, ist perfekt gelegen, um ein Multi-User-Terminal für Offshore-Windgeneratoren zu werden. Die Windenergie kann am Standort von EverWind in grünen Wasserstoff oder Ammoniak für den lokalen Gebrauch, den Ferntransport oder die Energiespeicherung in großem Maßstab umgewandelt werden. Der Standort von EverWind umfasst über 3.000 Hektar Industriegelände, auf dem weit über 20 GW Elektrolyseure mit einer Lieferkapazität von 20 Millionen Tonnen grünem Ammoniak oder 4 Millionen Tonnen grünem Wasserstoff betrieben werden können. Dazu gehört ein Terminal mit der sichersten Erfolgsbilanz in Nordamerika: 17 Jahre lang gab es keinen einzigen Zwischenfall mit Arbeitsausfall. Das Terminal ist der tiefste Hafen an der Ostküste Nordamerikas und hat Zugang zu den angrenzenden Schienen- und Straßenverbindungen."Wenn wir mit Akteuren aus dem Bereich der erneuerbaren Energien in der ganzen Welt sprechen, ist die Begeisterung für Nova Scotia groß", so Vichie. "Die Roadmap wird denjenigen, die in Offshore-Windenergie investieren wollen, wertvolle Informationen und Vorhersehbarkeit bieten und gleichzeitig deutlich machen, dass Nova Scotia ein aufstrebender Marktführer im Bereich der grünen Energie ist."Über grünen Wasserstoff & grünes AmmoniakEverWind wandelt erneuerbaren Strom zunächst in grünen Wasserstoff und dann in grünes Ammoniak um, das in einer Form vorliegt, die sicher um die Welt transportiert und als saubere Energiequelle genutzt werden kann. EverWind arbeitet mit einigen der größten europäischen Energieunternehmen, führenden Anbietern von Wasserstoff- und Ammoniakanlagen und Finanzberatern zusammen.Anerkennung des Mi'kmaq-Volkes und ihres angestammten TerritoriumsEverWind Fuels erkennt das angestammte und unangetastete Territorium des Mi'kmaq-Volkes an, und wir erkennen sie als die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Verwalter dieses Landes an, Mi'kma'ki. Unsere Arbeit beruht auf einem Grundprinzip der Mi'kmaq: der Verantwortung für die Umwelt. Wir verpflichten uns, mit den Mi'kmaw zusammenzuarbeiten, indem wir sie konsultieren, uns engagieren und eine umfassende Partnerschaft zu allen Aspekten des Projekts aufbauen.Über EverWind FuelsEverWind ist Nordamerikas führender unabhängiger Entwickler von grünem Wasserstoff. EverWind erhielt die erste Umweltgenehmigung in Nordamerika für ein großangelegtes Projekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und ist mit dem Design, der Technik und der Entwicklung der ersten Phase sowohl seiner Projekte zur Erzeugung grüner Energie als auch der Produktionsanlage, die diese Energie in grünen Wasserstoff umwandeln wird, weit fortgeschritten.EverWind besitzt und betreibt den tiefsten eisfreien Liegeplatz an der Ostküste Nordamerikas mit einem erstklassigen Zugang zu Schienen, Straßen und Pipelines. Unsere auf Sicherheit ausgerichtete Kultur spiegelt eine hochqualifizierte und umfassend zertifizierte Belegschaft wider, die eine hervorragende Sicherheitsbilanz aufweist.EverWind hat drei Eigenkapitalpartner aus den First Nations und setzt sich für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit den Rechteinhabern und für die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Aussöhnung ein. Auf lokaler Ebene arbeitet das Unternehmen eng mit Kommunen und Interessenvertretungen zusammen.EverWind wird von Trent Vichie geleitet, einem Mitbegründer von Stonepeak Infrastructure Partners, und einem ehemaligen Blackstone Partner. Die Mitglieder des Führungsteams von EverWind hatten zuvor CEO- und C-Suite-Positionen bei verschiedenen Unternehmen aus den Bereichen Infrastruktur, Private Equity, erneuerbare Energien und Versorgungsunternehmen inne und verfügen über eine Investitionserfahrung von insgesamt mehr als $45 Milliarden bei Kapitalprojekten in den letzten zwei Jahrzehnten.EverWinds Projekte in Nova ScotiaDie erste Phase ist genehmigt und soll ab 2025 etwa 240.000 Tonnen grünes Ammoniak pro Jahr produzieren. In einer zweiten Phase sollen dann bis 2026 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr produziert werden. Die nächste Phase unseres Projekts in Nova Scotia wird grüne Energie durch einen derzeit in der Entwicklung befindlichen Windpark von über 2 GW erzeugen, der der größte in Nordamerika sein soll.EverWinds Projekte in Neufundland & LabradorDurch die Nutzung unserer Plattform in Nova Scotia und unserer Entwicklungserfahrung verfolgt EverWind auch ein Schwesterprojekt auf der Burin-Halbinsel in Neufundland & Labrador. Bei diesem Projekt handelt es sich um einen zusätzlichen Windpark mit einer Leistung von mehr als 2 GW zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak, ganz ähnlich wie bei der zweiten Phase unseres Projekts in Nova Scotia.Lynn Hammond, VP Communications and Corporate Affairs, lynn.hammond@everwindfuels.com, (709) 330-1260; Medienanfragen: Adam Langer, Direktor für Public Affairs, Adam.Langer@everwindfuels.com, (902) 430-8126Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2104255/EverWind_Fuels_Company_EverWind_Fuels_Supports_Nova_Scotia_s_Off.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/everwind-fuels-unterstutzt-die-offshore-wind-roadmap-von-nova-scotia-301854522.htmlOriginal-Content von: EverWind Fuels Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168417/5538302