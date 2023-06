Whatsapp arbeitet an einem neuen Feature, dank dem Nutzer:innen der Messaging-App bald Videonachrichten verschicken können sollen. Aktuell befindet sich die Funktion im Betatest-Status. Wann sie kommt, ist aber noch nicht klar. Seit einigen Jahren können Nutzer:innen des beliebten Messaging-Dienstes Whatsapp Sprachnachrichten an ihre Kontakte verschicken, wenn sie nicht tippen wollen. Nicht bei allen kommen die Voice-Notes aber gut an. Ein schon ...

