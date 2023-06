Noch spielt BYD in hiesigen Gefilden nur eine untergeordnete Rolle. Während die Aktie des chinesischen Autobauers unter Börsianern wohlbekannt ist, können die meisten Autofahrer mit dem Unternehmen nur wenig anfangen. Im laufenden Jahr wurden in Deutschland nicht einmal 200 Fahrzeuge von BYD zugelassen. Genau das soll sich aber in Zukunft ändern und die Chancen für einen Durchbruch stehen gar nicht schlecht.Anzeige:In der vergangenen Woche machte BYD (CNE100000296) mit Aussagen zum hiesigen Markt auf sich aufmerksam. Der für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...