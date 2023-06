München (ots/PRNewswire) -Aufbau einer intelligenteren und kohlenstoffarmen Welt!Die Messe EES Europe 2023 fand vom 14. bis 16. Juni 2023 auf der Messe München statt. TOPBAND präsentierte auf der Messe seine Kernprodukte Batteriezellen, Batteriemanagementsysteme (BMS), Energiemanagementsysteme (EMS) und Energieumwandlungssysteme (PCS 1C3S), kleine und mittelgroße Energiespeichersysteme sowie neue Energiefahrzeuge, Zwei- und Dreiräder und andere verwandte Produkte und Lösungen. Als eines der Highlights der Messe lockte TOPBAND zahlreiche Besucher an den Stand, die sich intensiv über die zukünftige Entwicklung des neuen Energiefeldes austauschen wollten.Das Geschäft von TOPBAND mit neuen Energien konzentriert sich hauptsächlich auf mittelgroße und kleine Energiespeichersysteme sowie mit neuer Energie betriebene Fahrzeuge und dem entsprechenden Zubehör wie Batterien, Stromversorgung, Steuerungen und Motoren. TOPBAND bietet seinen Kunden hauptsächlich Komponenten und Systemlösungen für seine Schlüsseltechnologien Batteriezellen, BMS, PCS und EMS in den Bereichen der Energiespeicherung für Privathaushalte, der industriellen und kommerziellen Energiespeicherung, der mobilen Energiespeicherung und der Notstromspeicherung. TOPBAND bietet seinen Kunden im Bereich neuer Energiefahrzeuge, anderer Spezialfahrzeuge sowie Zwei- und Dreirädern intelligente Steuerungen und Ladegeräte mit einem integrierten Technologiesystem aus elektronischer Steuerung, Motor, Batterie, Stromversorgung und IoT-Plattform, um eine umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung zu unterstützen.Die Ausstellungsbereiche von TOPBAND waren unverwechselbar und zeigten die technische Stärke des Unternehmens auf dem Gebiet der neuen Energie. Die Highlights unter den Ausstellungsstücken wie Energiespeicher für Privathaushalte, Speicherwechselrichter, BMS für industrielle und kommerzielle Energiespeicherung, Ladegeräte und Ladesäulen für Elektrofahrzeuge fanden großen Anklang bei den Besuchern.Energiespeicher für Privathaushalte: Zu den Energiespeicherprodukten von TOPBAND für Privathaushalte gehören Hoch- und Niederspannungsspeicher auf Stapelbasis, integrierte netzunabhängige Speicher sowie rackmontierte, wandmontierte und vertikale Ausführungen. Der RS-R51100 kann auf 4 Arten installiert werden (Wand-, Rack-, Stack- und vertikale Montage).Der RS-R51100A enthält die selbst entwickelten LFP-Zellen und erreicht mit dem selbst entwickelten BMS eine Lebensdauer von über 6.000 Zyklen. Darüber hinaus hat eine einzelne Einheit 51,2 V100 Ah mit einer Nennkapazität von bis zu 5,12 kWh und kann mit 32 PCS parallel geschaltet werden, um die Kapazität auf 163,84 kWh zu erweitern, was eine einfache Anpassung an hohe Energieanforderungen ermöglicht. Ferner ist der RS-R51100A mit den meisten Wechselrichtern bei der Stromerzeugung für den Eigengebrauch, zur Notstromversorgung und für netzunabhängige Szenarien kompatibel und verfügt über eine Vielzahl von internationalen Zertifizierungen, darunter IEC62619, UL1973, UN38.3, CE und UKCA.Speicher-Wechselrichter: Die Wechselrichter der TOPBAND TBE-Serie können gleichzeitig die Anforderungen von netzgekoppelten und netzunabhängigen Systemen erfüllen und eine bidirektionale Steuerung der elektrischen Energie mit einer sehr autonomen Energieplanung realisieren.Darüber hinaus sind sie mit einer Vielzahl von Batterien kompatibel, bietet mehr Lade-/Entladeoptionen und die netzunabhängige Umschaltzeit liegt unter 12 ms. Die Gleichstromseite ist standardmäßig mit einem sekundären Überspannungsschutz ausgestattet, um einen kontinuierlichen Schutz für sichereren Strom zu gewährleisten.BMS für industrielle und kommerzielle Energiespeicher: Dies ist eine neue Generation von Energiespeicher-BMS, die von TOPBAND unabhängig entwickelt wurde. Das System besteht hauptsächlich aus einer BAU, einer BCU, einer BMU und zugehörigen Kabelbäumen.Das BMS kann nicht nur Fernüberwachung, OTA-Upgrades, Big-Data-Analysen, Sicherheitswarnungen und andere Funktionen über die T-Smart Cloud-Plattform durchführen, sondern auch Lade- und Entlademanagement, aktives und passives Bilanzmanagement und Wärmemanagement. Darüber hinaus kann dieses BMS eine genauere und intelligentere SOX-Einschätzung vornehmen, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern.Ladesäulen und Ladegeräte für Elektrofahrzeuge: TOPBAND bietet verschiedene Ladelösungen an, die für eine Vielzahl von Lademodi geeignet sind.Die Ladesäulen und wandmontierten Ladegeräte von TOPBAND sind mit einem hervorragenden Sicherheitsschutz ausgestattet, der einen guten Schutz gegen Kurzschlüsse, Überstrom, Überspannung, Blitzschlag und elektrische Leckagen gewährleistet.Als innovativer Marktführer in der neuen Energiewirtschaft wird TOPBAND weiterhin Fortschritte bei der Produkt- und Technologieinnovation machen und mit Partnern zusammenarbeiten, um eine intelligentere und kohlenstoffarme Welt aufzubauen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2104469/TOPBAND_EES_2023.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/topband-glanzt-auf-der-ees-europe-2023-301854585.htmlPressekontakt:Original-Content von: TOPBAND, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170784/5538311