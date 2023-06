WALTHAM (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Bain Capital gibt im Ringen um eine Übernahme der Software AG auf. Das zu Bain gehörende Portfoliounternehmen Rocket Software kündigte am Montagabend an, seine Anteile an der Software AG an Silver Lake veräußern zu wollen. Das Unternehmen habe dazu eine Vereinbarung über den Verkauf und die Übertragung seiner Beteiligung von 10,02 Prozent an Silver Lakes Übernahmevehikel Mosel Bidco für 32 Euro je Aktie geschlossen, teilte Rocket Software in Waltham mit.

Der Technologieinvestor Silver Lake will die Software AG übernehmen. Vergangene Woche strich der Investor wegen des schleppend verlaufenden Angebotsprozesses die Mindestannahmeschwelle, wodurch sich die Frist zur Annahme des Angebots um zwei Wochen bis zum 28. Juni verlängerte. Silver Lake hat bereits einen Kaufvertrag mit der Großaktionärin Software-AG-Stiftung über deren 25,1 Prozent geschlossen, rund fünf Prozent hat sich der Investor am Markt beschafft.

Mit dem Anteil von Rocket Software hat sich Silver Lake nun insgesamt 41 Prozent an der Software AG gesichert, teilte der Investor ebenfalls am Montagabend mit. Dies schließe nicht die Wandelanleihen von Silver Lake ein, die in 10 Prozent des gesamten derzeitigen Grundkapitals gewandelt werden können. Nach Abschluss des Übernahmeangebots sei beabsichtigt, die Software AG so schnell wie praktisch möglich von der Börse zu nehmen.

Um den Darmstädter Software-Anbieter hat es zuletzt ein Ringen zwischen Silver Lake und Bain Capital gegeben. Der Finanzinvestor hatte ein höheres Angebot in Aussicht gestellt und wollte die Software AG mit Rocket Software fusionieren. Jedoch unterstützte die Unternehmensführung der Software AG das Gebot von Silver Lake./nas