Was wurde in den vergangenen Jahren nicht alles berichtet über die Tesla-Fabrik in Brandenburg. Dagegen wird ein anderes Tech-Projekt in Deutschland dieser Tage von der breiten Öffentlichkeit viel weniger wahrgenommen - obwohl es um viel mehr Geld geht. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht sogar von der größten ausländischen Direktinvestition der deutschen Geschichte.Das US-Unternehmen Intel will für 30 Milliarden Euro zwei Chip-Fabriken in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) bauen. Rund ein Drittel des Geldes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...