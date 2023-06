Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Sonova erweitert mit All-Day Clear das Angebot an Hörlösungen unter der Marke Sennheiser



20.06.2023 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung Stäfa (Schweiz), 20. Juni 2023 - Sonova Holding AG, ein führender Anbieter von Hörlösungen, gibt heute die anstehende Markteinführung von Sennheiser All-Day Clear in den USA bekannt. Kunden können das neue Hörgerät selbständig erwerben (Over-the-Counter: OTC) und anpassen, sowie nach Bedarf die professionelle Beratung durch einen Hörakustiker in Anspruch nehmen. Damit wird das Angebot an Hörlösungen der Marke Sennheiser weiter ausgebaut, um eine breite Palette an Bedürfnissen abzudecken: von der Prävention über die situative Unterstützung bis hin zu OTC-Hörgeräten. Mit Sennheiser All-Day Clear und weiteren Lösungen aus diesem Sortiment können Hörakustiker in den USA bereits früher Kundenbeziehungen aufbauen. Arnd Kaldowski, CEO von Sonova, sagt: «Etwas mehr als ein Jahr nach der Übernahme der Sennheiser Consumer Division haben wir nun ein wichtiges strategisches Ziel erreicht: Hörlösungen der Marke Sennheiser anzubieten, die Menschen von Anfang an auf ihrem Weg zu gutem Hören begleiten. Mit der anstehenden Lancierung von All-Day Clear bieten wir Hörakustikern eine grossartige Möglichkeit, frühzeitig mit Kunden in Kontakt zu treten und ihr Engagement über die Zeit zu erweitern.» Martin Grieder, Group Vice President Consumer Hearing bei Sonova, fügt hinzu: «Dank der vielfältigen medizinischen und direkten Vertriebskanäle von Sonova und einem wachsenden Angebot an Hörlösungen unter der Marke Sennheiser sind wir heute hervorragend positioniert, um die Bedürfnisse moderner, technisch versierter Kunden zu erfüllen. Mit Sennheiser All-Day Clear bieten wir Kunden neu ein OTC-Hörgerät mit klarem, lebendigem Klang und müheloser Gesprächsoptimierung. Mittels ihres Smartphones können sie Funktionen bequem selbst anpassen und zusätzlich die Beratung durch einen Hörakustiker in Anspruch nehmen.» Von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) als OTC-Hörgerät zugelassen, bietet Sennheiser All-Day Clear US-Kunden Zugang zu leistungsstarker Hörunterstützung und Funktionen zur Selbstanpassung. Es ist in zwei einzigartigen Designs erhältlich und kann mithilfe der intuitiven All Day Clear App individuell eingestellt werden. Um den Kunden das Leben weiter zu erleichtern, können sie von Bluetooth®-fähigen Geräten wie iOS® und Android Mobilgeräten Musik streamen. Wer die Beratung durch einen lokalen Hörakustiker sucht, kann diese Dienstleistung zusätzlich im Paket erwerben. All Day Clear basiert auf Sonova-Technologie und verfügt über ein intelligentes System zur Erkennung der Hörumgebung, welches die Wiedergabe von Sprache und Musik nahtlos darauf einstellt - und das alles in einem kompakten, wiederaufladbaren Gerät.



All-Day Clear ist Teil einer breiteren Palette von Hörlösungen der Marke Sennheiser. Dazu gehören: Ein wachsendes Angebot an Einstiegslösungen zur Hörunterstützung in bestimmten Situationen, z.B. dem Sprachverständnis in einem lauten Restaurant mit Conversation Clear Plus oder beim Fernsehen mit TV Clear. Sonova baut den Vertrieb aktuell weiter aus, inkl. zwei spezifischer Angebote für Hörakustiker (ConC 400 und TVS 200).

SoundProtex und SoundProtex Plus sind Gehörschutzlösungen mit fortschrittlicher Membranfilter-Technologie, die bei Konzerten oder in lauten Umgebungen Hörschäden vorbeugen sollen. Sennheiser ist eine eingetragene Marke von Sennheiser electronic GmbH & Co. KG und deren Verwendung erfolgt unter Lizenz von Sonova.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt unter Lizenz. IOS ist eine Marke der Cisco Technology, Inc. Android ist eine Marke der Google LLC. - Ende - Kontakte: Investor Relations Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44

Jessica Grassi +41 58 928 33 22 ir@sonova.com Media Relations Karl Hanks +41 76 367 72 56

Christiane Jelinek +41 76 358 80 36 mediarelations@sonova.com Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistung gewähren. Diese Aussagen widerspiegeln die Auffassung des Managements über zukünftige Ereignisse und Leistungen des Unternehmens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich aus - aber nicht abschliessend - zukünftigen globalen Wirtschaftsbedingungen, Devisenkursen, gesetzlichen Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie anderen Faktoren, die ausserhalb Sonovas Kontrolle liegen, ergeben könnten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Jede vorausschauende Aussage gibt die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie gemacht wurde. Sonova übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Über Sonova

Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz. Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig - Hörgeräte, Audiological Care, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,7 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 658 Mio. Die mehr als 17'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision - eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com. Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. The securities of Sonova have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under the applicable securities laws of any state of the United States of America, and may not be offered or sold in the United States of America except pursuant to an exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act and in compliance with applicable state securities laws, or outside the United States of America to non-U.S. Persons in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act.



Ende der Medienmitteilungen