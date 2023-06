Kaufsignal bei Solar-Aktie: SOLAR-POWER lässt Ihr Depot erstrahlen! Newcomer schlägt voll ein! Neue Research-Studie mit hohem Kursziel!

Anzeige / Werbung

Diese neue Solar-Firma ist bereits profitabel, seit 10 Jahren erfolgreich am Markt und verfügt über eine starke Projektpipeline von über 1 GW. Das Unternehmen kann vor allem auch durch staatlichen Projekte profitieren.

Liebe Leser(innen),

Mit Solarbank geht die Sonne auf - auch in Ihrem Depot?

Hinweis: Verbreitet im Namen der Solarbank Corporation. Wichtige zusätzliche Informationen und Risikofaktoren entnehmen Sie bitte dem Haftungsausschluss am Ende dieses Dokuments.

Mit Solarbank Corp. (A3D1AL) haben wir Ihnen einen höchst spannenden Sektor neu vorgestellt, den wir zuvor noch nicht eingehend beleuchtet haben. Neben dem Hype Thema "Künstliche Intelligenz" spielt insbesondere bei den erneuerbaren Energieträgern jetzt die Musik! Es verwundert also kaum, dass diese Branche sich in einem unglaublichen Aufstieg befindet. Hier wollen wir dabei sein - hier wollen wir mit profitieren! So wie es die Anlage-Profis bereits tun, wie man an den ungeheuren Gewinnen der Solaraktien sehen kann!

Der Newcomer Solarbank ist hier ein gutes Beispiel für diesen dynamischen Sektor und wir sind uns sehr sicher, dass diese Firma ebenfalls Schritt für Schritt weiterwachsen kann. Hier ist man von Anfang an mit dabei, denn der Börsengang erfolgte erst kürzlich! Die bisherige Entwicklung spricht für sich…

Die gerade veröffentlichten Zahlen untermauern die Stärke dieses Unternehmens. Bevor sie sich aber für ein Investment in den Solar-Sektor und insbesondere Solarbank Corp. (A3D1AL) entscheiden, informieren Sie sich bitte genau über das Geschäftsmodell und sprechen mit Ihrem Anlageberater über die Eignung einer solchen Anlage in Ihrem Depot.

Unabhängiges Research-Haus bietet neue Studie zu Solarbank an

Solarbank Corp. (WKN: A3D1AL) konnte seit unserer ersten Vorstellung im Hoch bereits knapp 50% zulegen. Dies freut natürlich unsere Leser. Noch besser ist aber, wenn ein unabhängiges Research Haus eine Studie zum Unternehmen anbietet.

Wenn Sie diese sehr ausführliche Studie lesen möchten, gehen Sie dazu über folgenden Link direkt auf die Homepage von Solarbank und fordern Sie die Studie direkt bei Research Capital Corp. an, indem Sie dem zuständigen Analysten eine kurze Mail mit der Bitte um Zusendung machen:

https://solarbankcorp.com/investors/analysts

Partnerschaft mit Rural Energy Development LLC öffnet die Tür in den kommerziellen Agrarmarkt

Ganz brandaktuell veröffentliche das Unternehmen eine Partnerschaft mit der in den USA ansässigen Rural Energy Development LLC, einem Anbieter von Solarenergielösungen für den kommerziellen Agrarmarkt. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Integration von Solarenergie in landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe zu beschleunigen, was sowohl der Umwelt als auch den Landwirten zu Gute kommt.

Im Rahmen der Vereinbarung werden Solarbank und Rual Energy ihr Fachwissen und ihre Ressourcen bündeln, um Solarenergielösungen zu identifizieren, zu entwickeln und zu implementieren, die speziell auf die besonderen Anforderungen der Landwirtschaft zugeschnitten sind. In diesem Rahmen soll Solarbank die von Rual Energy vorgestellten Solarprojekte entwickeln und bauen.

Wir sehen in diesem neuen Bereich Potential und die perfekte Ergänzung zum aktuellen Portfolio. Dieser Trend ist auch bei uns klar ersichtlich. Ein Großteil der Agrarbetriebe in Deutschland wurde bereits mit gigantischen Solaranlagen bestückt, hierbei bieten sich vor allem die meist sehr großen Dachflächen der Maschinenhallen oder Scheunen an. In den USA und Kanada sind die Dimensionen dieser Agrarbetriebe nochmals um einiges größer.

Dr. Richard Lu, CEO von SolarBank, kommentiert diese Vereinbarung wie folgt: "Wir freuen uns, mit Rual Energy zusammenzuarbeiten, um die Integration von Solarenergie in den Agrarsektor voranzutreiben. Indem wir unser gemeinsames Fachwissen nutzen, wollen wir maßgeschneiderte Solarlösungen schaffen, die nicht nur den besonderen Energiebedarf von Landwirten decken, sondern auch zu einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft beitragen. Diese Zusammenarbeit passt perfekt zu unserer Mission, saubere, zuverlässige und erschwingliche Solarenergielösungen für verschiedene Branchen anzubieten."

Robert Kalainikas, Managing Partner bei Rual Energy, ist ebenfalls positiv gestimmt: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der SolarBank und das damit verbundene Potenzial. Indem wir unsere gemeinsamen Stärken nutzen, können wir die Entwicklung und den Einsatz von Solarstromprojekten im Agrarsektor beschleunigen. Unsere Partnerschaft mit der SolarBank wird unser Angebot für unsere Kunden erweitern. Die Kunden können nun zusätzlich zu den traditionellen Net-Metering-Optionen die Vorteile von PPAs nutzen."

Starke 9-Monats-Zahlen untermauern das Geschäftsmodell

Die gerade vermeldeten 9-Monatszahlen verdeutlichen nicht nur die operative Ertragsstärke dieses profitablen Unternehmens sondern machen vor allem bei genauerer Betrachtung Lust auf mehr!

Zunächst zu den Highlights:

Umsatz von 9,2 Millionen US-Dollar

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 4,7 Millionen US-Dollar

Nettogewinn von 3,4 Millionen US-Dollar

Sechs weitere Projekte haben die Betriebserlaubnis erhalten

Nicht umsonst zeigt sich CEO Dr. Richard Lu mächtig stolz und zuversichtlich: "Ich bin mit unseren Finanzergebnissen für die ersten neun Monate und unserem wachsenden Geschäftsvolumen zufrieden. Wir setzen unseren operativen Plan erfolgreich um, um führend bei schlüsselfertigen Solarprojekten zu werden. Während das dritte Quartal aufgrund der winterlichen Bedingungen, die die Bauaktivitäten einschränken, saisonal bedingt langsamer verläuft, bleiben die Aussichten für das gesamte Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2023 endet, gut und ich gehe davon aus, dass wir unsere Umsatzprognose erreichen werden."

WICHTIG: Diese aktuelle Gesamtjahres-Prognose mit Umsätzen zwischen 17 und 20 Mio. USD deutet zudem auf ein bärenstarkes 4. Quartal hin!

Hier geht's zur Pressemitteilung:

https://solarbankcorp.com/solarbank-announces-third-quarter-results-and-provides-year-end-revenue-guidance/

Die große Energiewende steht auch in den USA vor der Tür...

Wir sprechen von einem Ereignis, das die Energielandschaft in den USA dramatisch verändern wird! Denn derzeit stammen 79 % der gesamten US-Energieproduktion aus fossilen Brennstoffen:

36 % basieren auf Erdöl

32 % basieren auf Erdgas

11 % stammen aus Kohle

Nur schätzungsweise 13 % stammen bis dato aus erneuerbaren Energien! ABER: Das Weiße Haus drängt auf ein 80 % sauberes US-Stromnetz bis 2030!

Das bedeutet, dass eine komplette "Transition" der Energiequellen erforderlich sein wird. Es werden Infrastrukturinvestitionen in Milliardenhöhe erforderlich sein. Und jetzt: tatsächlich hat das Weiße Haus beispiellose 369 Milliarden US-Dollar im Rahmen des "Inflation Reduction Act" für saubere Energie bereitgestellt.

Diese staatlichen Mittel sind das fehlende Kapital für Unternehmen, um starke Veränderungen einzuleiten! Und wer ist einer der Profiteure? - SOLARBANK!

"Solarenergie als zukünftige Energie-Supermacht"

Wie die Internationale Energieagentur (IEA) in einem Bericht erklärt, werden die Investitionen in saubere Energietechnologien die Ausgaben für fossile Brennstoffe deutlich übersteigen. Grund dafür ist, dass die durch die globale Energiekrise ausgelösten Bedenken hinsichtlich der Erschwinglichkeit und Sicherheit die Dynamik zugunsten nachhaltigerer Optionen verstärken. Im Jahr 2023 sollen rund 2,8 Billionen US-Dollar in Energie investiert werden. Davon sollen mehr als 1,7 Billionen US-Dollar in saubere Technologien fließen - darunter erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge, Kernenergie, Netze, Speicherung, emissionsarme Kraftstoffe, Effizienzsteigerungen und Wärmepumpen, wie der jüngste World Energy Investment Report der IEA aufzeigt. Die restlichen rund eine Billion US-Dollar fließen jedoch wiederum in Kohle, Gas und Öl.

Solarenergie schlägt erstmals Ölförderung

Allein die Ausgaben für die Solarenergie werden im Jahr 2023 mehr als eine Milliarde US-Dollar pro Tag oder 382 Milliarden US-Dollar für das gesamte Jahr erreichen. Die Investition für die Ölförderung wird im laufenden Jahr hingegen rund 371 Milliarden US-Dollar erreichen, so die IEA. "Dies krönt die Solarenergie zu einer wahren Energie-Supermacht. Sie entwickelt sich zum größten Werkzeug, das wir für eine rasche Dekarbonisierung der gesamten Wirtschaft haben", erklärt Dave Jones, Leiter der Datenanalyse bei Ember, laut Reuters in einer Erklärung.

Zwischen 2021 und 2023 sollen die jährlichen Investitionen in saubere Energien um 24 Prozent steigen, so IEA. Das jährliche Wachstum bei fossilen Brennstoffen liegt im gleichen Zeitraum jedoch noch bei 15 Prozent. Dabei entfallen mehr als 90 Prozent auf die Industrieländer und China.

"Saubere Energien entwickeln sich rasant, doch viele bemerken es gar nicht"

IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol erklärt, dass sich saubere Energien schnell entwickeln - sogar schneller, als es vielen Menschen bewusst sei. Dies würde auch dadurch verdeutlicht werden, dass die Investitionstrends der sauberen Technologien den fossilen Brennstoffen immer mehr den Rang ablaufen. Für jeden Dollar, der in fossile Brennstoffe investiert wird, fließen jetzt etwa 1,7 Dollar in saubere Energie.

Vor fünf Jahren lag dieses Verhältnis noch bei eins zu eins. Ein leuchtendes Beispiel sind die Investitionen in die Solarenergie, die zum ersten Mal die Investitionen in die Ölförderung übertreffen werden. Angeführt mit der Solarenergie werden voraussichtlich fast 90 Prozent der Investitionen in die Stromerzeugung auf emissionsarme Technologien entfallen. Auch die Verbraucher investieren in mehr elektrifizierte Endverbraucher. Der weltweite Absatz von Wärmepumpen wächst seit 2021 zum Beispiel jährlich im zweistelligen Bereich. Der Absatz von Elektrofahrzeugen wird in diesem Jahr voraussichtlich um ein Drittel steigen, nachdem er bereits im vergangenen Jahr stark zugenommen hat.

Aktuelle 1 Gigawatt Pipeline zeigt zukünftiges Wachstum auf

Solarbank Corp. (A3D1AL) hat eine potenzielle Entwicklungspipeline von über 1 Gigawatt.

Das Unternehmen erwartet die Fertigstellung von 42 MW im F2023 (GJ Ende am 30. Juni). Für das Folgejahr 2024, dass bereits in wenigen Wochen beginnt, wird ebenfalls erwartet, dass 70 MW installiert werden. Die Grundlage für das vom Management erwartete kurzfristige Wachstum wird durch 85 MW an Projekten in der Entwicklung in NY und Kanada gestützt. Dazu gehört ein 28-MW-Solarprojekt in New York.

Das Management geht davon aus, dass es seine Entwicklungspipeline weiter ausbauen kann, während es mit dem Maryland Department of Transportation an 18 potenziellen Standorten den Aufbau an BTM Kraftwerken für C&I-Kunden in Kanada und den USA prüft sowie an geeigneten Standorten die Projekte von bis zu 100 MWp ermöglichen könnten.

Anbei ein kleiner Überblick welche Projekte gerade installiert werden:

Quelle: Solarbank Corp.

Wie man der Grafik entnehmen kann, werden die Projekte größer. Dank des kürzlich erfolgten Börsengangs könnten sich die Wachstumsraten weiter erhöhen, da das Unternehmen in Zukunft leichteren Zugang zu Investorengeldern hat, um die Projektpipeline schneller zu bearbeiten und zu erweitern. Um die Pipeline abzuarbeiten, wird das Unternehmen zusätzliche Finanzmittel aufbringen müssen.

Wenn die Anforderungen auf diese Weise erfüllt werden und zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung stehen, dürfte der Umsatz in den nächsten Jahren steigen.

Die langfristigen Aussichten für die Solarbranche geben diesem Unternehmen einen positiven Ausblick. Allein um die aktuell ausgesprochenen Klimaziele zu erreichen, müssen in den USA und Kanada Milliarden an Dollar in Solarenergie gepumpt werden.

Solarbank Corp. (A3D1AL) ist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort und kann von diesen erklärten Klimazielen profitieren, vor allem dank ihrer bestehenden Beziehungen zu den Behörden in den einzelnen Bundesstaaten wie New York und Maryland. Es besteht jedoch das Risiko, dass sich die Prioritäten der Regierung ändern und die Anreize für den Bau von Solarstromprojekten reduziert oder abgeschafft werden könnten.

Fazit: Ziehen Sie Solarbank für Ihr Depot in Betracht

Auch wenn es noch einige nicht wahr haben wollen, aber der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten. Der Ausbau der regenerativen Energien ist weltweit auf dem Vormarsch. Besonders in den USA und Kanada sehen wir diesbezüglich einen massiven Wandel. Hier werden Milliarden von Dollar in den Ausbau dieser Technologien gesteckt um etwaige Klimaziele zu erreichen.

Mit Solarbank Corp. (WKN: A3D1AL) haben wir eine Solar-Firma gefunden, die bereits profitabel ist, seit 10 Jahren erfolgreich am Markt agiert und zudem über eine starke Projektpipeline von über 1 Gigawatt verfügt. Dieses Unternehmen kann vor allem auch durch die staatlichen Projekte profitieren.

Mit der aktuellen Meldung hat die Gesellschaft nun ein zusätzliches Standbein im Bereich der kommerziellen Solaranlagen im Agrarbereich. In unseren Augen ein sehr spannendes Thema das enormes Potential haben könnte.

Bereits die aktuellen 9-Monats-Zahlen zeigen wohin die Reise gehen kann, wenn die Prognosen und Ziele umgesetzt werden. Das angehobene Kursziel eines unabhängigen Research Hauses veranschaulicht ebenfalls die Performancestärke des Unternehmens. Informieren Sie sich daher eingehend über das Geschäftsmodell von Solarbank und lassen sich von Ihrem Anlageberater über die Eignung einer potenziellen Investition beraten.

Aber vergessen Sie bei aller Euphorie nicht die allgemeinen und spezifischen Risiken einer solchen Anlage: Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass auch das Geschäft von Solarbank mit Risiken behaftet ist. Das Unternehmen kann durch volatile Bedingungen auf dem Solarenergiemarkt und in der Branche beeinträchtigt werden. Die Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens hängt von der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Finanzierungen mit Dritten für das Unternehmen und seine Kunden ab. Der künftige Erfolg des Unternehmens hängt teilweise von seiner Fähigkeit ab, die Pipeline seines Energiegeschäfts in mehreren Schlüsselmärkten zu erweitern. Regierungen könnten Anreize und politische Unterstützungsprogramme für Solar- und Batteriespeicherkraft überarbeiten, reduzieren oder abschaffen, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens führen könnte. Die allgemeine Weltwirtschaftslage kann sich nachteilig auf die operative Leistung und das Betriebsergebnis auswirken. Die Entwicklung und der Betrieb von Solarprojekten setzen das Unternehmen verschiedenen Risiken aus, und die Märkte, in denen das Unternehmen konkurriert, sind hart umkämpft und entwickeln sich schnell weiter.

