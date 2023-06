DJ MÄRKTE ASIEN/Zinssenkung in China verpufft an Aktienmärkten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Stimmung an den ostasiatischen Aktienmärkten bleibt am Dienstag eingetrübt. Eine Leitzinssenkung in China verleiht den Märkten kaum Auftrieb, zumal sie so mehrheitlich auch erwartet worden war. Händler sprechen eher von größeren Sorgen über die konjunkturelle Entwicklung in China nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen. Man habe sich ein Durchstarten der Konjunktur erhofft, doch dies sei ausgeblieben.

Die People's Bank of China versucht nun, mit der Senkung ihres Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte um 10 Basispunkte für Schwung zu sorgen. Es ist die erste Senkung der wichtigen Sätze seit August 2022. Am Devisenmarkt geht es für den Yuan in Reaktin auf die Zinssenkung weiter nach unten.

Händler bemängeln den Schritt als zu gering, die Leitzinssenkung hätte üppiger ausfallen müssen, heißt es. Außerdem herrscht weiterhin Enttäuschung darüber, dass es weiter noch kein umfassendes Konjunkturpaket gibt, womit der Markt bereits am vergangenen Wochenende gerechnet habe. Marktteilnehmer seien besorgt über den Zustand der globalen, aber auch der regionalen Volkswirtschaften, sagt MUFG-Devisenanalyst Jeff Ng.

Enttäuschung auch in China selbst spürbar

Die Enttäuschung am Markt über die chinesischen Schritte zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur lässt sich insbesondere in Hongkong (-1,5%) ablesen. Der Composite in Schanghai büßt dagegen nur 0,2 Prozent ein, ebenso der Kospi in Südkorea. Die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen sei sehr ausgeprägt, heißt es mit Blick auf die vorherige Rally. Dazu habe das Treffen von US-Außenminister Blinken mit Chinas Präsident Xi außer schönen Worten kaum Handfestes geliefert. In Japan sinkt der Nikkei-225 um 0,4 Prozent, angeführt vom Versicherungssektor.

Wie schon am Vortag stemmt sich Australien gegen den regionalen Trend, der S&P/ASX-200 präsentiert sich mit plus 0,9 Prozent überraschend fest. Der gut laufende Immobilienmarkt in Australien lasse kaum auf eine Eintrübung der australischen Konjunktur schließen, heißt es.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.358,60 +0,9% +4,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.244,70 -0,4% +27,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.605,32 -0,2% +16,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.249,89 -0,2% +5,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.609,03 -1,5% +1,2% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.226,36 -0,5% +0,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.387,21 -0,0% -7,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0915 -0,1% 1,0922 1,0931 +2,0% EUR/JPY 154,89 -0,1% 155,03 154,99 +10,4% EUR/GBP 0,8538 +0,1% 0,8534 0,8528 -3,5% GBP/USD 1,2783 -0,1% 1,2798 1,2817 +5,7% USD/JPY 141,90 -0,0% 141,94 141,79 +8,2% USD/KRW 1.280,30 -0,1% 1.281,19 1.282,09 +1,5% USD/CNY 7,1751 +0,2% 7,1615 7,1600 +4,0% USD/CNH 7,1801 +0,2% 7,1641 7,1644 +3,6% USD/HKD 7,8203 +0,1% 7,8163 7,8165 +0,1% AUD/USD 0,6803 -0,7% 0,6849 0,6862 -0,2% NZD/USD 0,6174 -0,4% 0,6199 0,6224 -2,8% Bitcoin BTC/USD 26.955,78 +0,8% 26.752,72 26.407,65 +62,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,88 71,78 -1,3% -0,90 -11,2% Brent/ICE 75,94 76,09 -0,2% -0,15 -9,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.950,44 1.947,64 +0,1% +2,80 +6,9% Silber (Spot) 23,92 23,93 -0,0% -0,00 -0,2% Platin (Spot) 974,35 978,35 -0,4% -4,00 -8,8% Kupfer-Future 3,85 3,89 -1,1% -0,04 +0,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2023 01:03 ET (05:03 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.