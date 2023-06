The following instruments on XETRA do have their first trading 20.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.06.2023Aktien1 US2332761046 dMY Squared Technology Group Inc.2 CA26154L1287 Dream Impact Trust3 US29268T5083 Energy Focus Inc.4 IT0005549644 Pierrel S.p.A.Anleihen1 XS2636412210 Albanien, Republik2 US693304BF31 PECO Energy Co.3 XS2636412301 Albanien, Republik4 NZIBDDT022C5 International Bank for Reconstruction and Development5 CH0557778815 Schweizerische Eidgenossenschaft6 DE000DD5A3P9 DZ BANK AG7 XS2638924709 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)8 BE0002952332 Fluvius System Operator CVBA9 US91282CGY12 United States of America10 XS2638082664 Volvo Treasury AB11 CH1277582008 Engie S.A.12 CH1277582016 Engie S.A.13 CH1276313264 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG