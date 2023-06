Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel 0,86 Prozent auf 3.157,41 Einheiten. Auch das europäische Börsenumfeld startete mit Abschlägen in die neue Woche. Marktbeobachter berichteten von einem verhaltenen Geschäft und verwiesen auf den US-Feiertag gestern. Zudem blieb die Nachrichtenlage zu den heimischen Unternehmen ausgesprochen dünn und auch datenseitig gab es keine nennenswerten Impulse. Trotz der jüngsten Zinspause in den USA wird die EZB ihre Erhöhungsserie voraussichtlich im Juli fortsetzen. Entsprechende Signale kamen zu Wochenbeginn aus der Führungsetage der Europäischen Zentralbank (EZB). Chefvolkswirt Philip Lane sagte am Montag, eine weitere ...

