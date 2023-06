(shareribs.com) London 20.06.2023 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag nach unten, belastet von der Entscheidung der chinesischen Zentralbank, den Leitzins nur sehr vorsichtig zu senken. Die People's Bank of China hat am Dienstag die Zinsen für ein- und fünfjährige Darlehen gesenkt. Dieser Schritt war von den meisten Marktteilnehmern erwartet worden. Allerdings fiel die Zinssenkung mit zehn Basispunkten ...

