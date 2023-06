Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen haben zum Start in die Woche merklich nachgegeben, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future sei von 133,15 auf 132,41 Punkte gefallenAnders als bei Waren wie Benzin und Lebensmittel seien die Erzeugerpreise für Dienstleistungen im ersten Quartal gesunken. Sie hätten um durchschnittlich 0,8% niedriger als im Vorjahreszeitraum gelegen. Allerdings gehe dieser Rückgang ausschließlich auf den Bereich Verkehr und Lagerei zurück. "Hier sind die Preise in der See- und Luftfracht infolge massiv sinkender Frachtraten deutlich gefallen", habe es geheißen. ...

