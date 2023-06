Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern war Feiertag in Amerika und deswegen waren auch die Kursschwankungen bei EUR/USD mit Werten zwischen 1,0905 und 1,0946 unter Banken sehr bescheiden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach den Zinsentscheidungen von der US-Notenbank FED und der Europäischen Zentralbank vergangene Woche würden sich die Marktteilnehmer darauf konzentrieren, ob Mitglieder der Notenbanken bei ihren Reden Hinweise über die weitere Geldpolitik geben würden. Sowohl in Amerika als auch in der Euro-Zone sei nicht ganz klar, wie es mit den Leitzinsen weitergehen werde. Vor allem die Daten zu den Verbraucherpreisen und die Erwartungen dazu würden die Entscheidungen maßgeblich beeinflussen. Dies könnte dazu führen, dass die Schwankungsbreite in den nächsten Wochen größer werde. (20.06.2023/alc/a/a) ...

