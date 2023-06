Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz des US-Feiertages und fehlenden "market movern" auf der Seite der Datenveröffentlichungen haben sich die Zinserwartungen nochmals verstärkt, so die Analysten der Helaba.Die EZB-Vertreter, die sich zu Wort gemeldet hätten, hätten das Szenario untermauert, wonach im Juli mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Zinsschraube gedreht werde. Darüber hinaus sei die Abhängigkeit des Zinspfades von den eingehenden Wirtschafts- und Preiszahlen betont worden, wie auch in den USA seitens der FED. Zwar könne dies mittelfristig die Volatilität erhöhen, heute aber würden die Analysten nicht mit einer Neuorientierung der Märkte infolge der US-Bauzahlen rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...