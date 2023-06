BYD bringt seine Elektroautos in ein weiteres großes europäisches Land. In Italien startet der chinesische Hersteller aber nicht mit dem üblichen Modell-Trio. Im Fokus steht zunächst der Norden des Landes. Für den Vertrieb kooperiert BYD mit drei Händlergruppen in Norditalien: Autotorino, Barchetti und Intergea (über die Tochtergesellschaften Theorema und Car Village) werden die ersten Handelspartner ...

