Berlin (ots) -Mit der Comic-App SWOOSH startet Egmont Ehapa Media am 20. Juni 2023 das deutschlandweit erste "All you can read" Comic-Angebot als Abonnement. Bereits zum Launch können Comic-Fans auf mehr als 50.000 Comicseiten zugreifen. Jede Woche kommen neue Comic-Ausgaben hinzu, damit SWOOSH mit Neuerscheinungen, aber auch mit Comic-Klassikern attraktiv und abwechslungsreich bleibt.Die Comic-App SWOOSH ist zu einem monatlichen Abopreis von EUR 9,99 erhältlich. Die Funktionalität ist mit den bekannten Film- und Serienanbietern vergleichbar. Die Kunden können mit einem Account bis zu fünf Profile anlegen und das breite Comicangebot der App unbegrenzt nutzen. SWOOSH kann sowohl mobil als auch über das Tablet oder den PC auf iOS und Android-Geräten genutzt werden. Wer bestimmte Comics offline lesen möchte, kann die Favoriten per Download flexibel zu jeder Zeit an jedem Ort lesen."Mit SWOOSH greifen wir die gestiegene Nachfrage nach digitalen Streaming-Angeboten nun auch für unser starkes Comicprogramm auf. Wir freuen uns, dass wir gleich zu Beginn mit PANINI einen starken Partner für SWOOSH gewinnen konnten, und werden das Angebot in den kommenden Monaten mit neuen Inhalten und weiteren Features ausbauen", sagt Jörg Risken, Publishing Director Magazines bei Egmont Ehapa Media.Mit PANINI ist einer der marktführenden Comic-Verlage an Bord, so dass aktuell insgesamt neben den Egmont-Titeln wie Micky Maus-Magazin, Lucky Luke und Walt Disney Lustiges Taschenbuch mehr als 900 Comics aus Serien wie Batman, Superman und Star Wars Comics im SWOOSH-Portfolio zu finden sind.Weitere Informationen sind über die Website www.swoosh.de abrufbar. Für Interviews und einen kostenlosen Testzugang wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058492/100908529