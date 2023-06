Gold: Bearishe Tradingchance mit (Turbo)-Puts

Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter "DailyEdelmetall" veröffentlichten Analyse ist das Risiko für den Goldpreis (ISIN: XC0009655157) deutlich gestiegen. Hier die kurze Analyse:

"Rückblick: Von Mitte März bis Anfang Mai befand sich der Goldpreis in einer weiteren Aufwärtstrendphase, die den Kurs über das bisherige Allzeithoch auf die neue Rekordmarke von 2.079 USD antrieb. Seither wird der Anstieg korrigiert. Nach einer ersten Abwärtswelle, die bei 1.931 USD gestoppt wurde, entwickelte sich eine schmale Seitwärtsphase am unteren Ende der Korrektur. Aus dieser droht der Kurs des Edelmetalls nach dem schwachen Verlauf in dieser Woche nach unten zu fallen.

Charttechnischer Ausblick: Die Aufwärtstrendlinie und der Support bei 1.959 USD sind mittlerweile wieder deutlich unterschritten und das Risiko einer Fortsetzung der Verkaufswellen der letzten Wochen deutlich gestiegen. Unter 1.931 USD wäre schon mit einem Sturz auf 1.905 und 1.885 USD zu rechnen. Hier könnte eine weitere Konsolidierung erfolgen. Letztlich dürfte sich die Korrekturphase dann aber bis 1.840 USD ausdehnen. Selbst ein Einsturz bis 1.807 USD wäre denkbar. Um dies zu verhindern, müssen die Bullen sofort aktiv werden und die Hürde bei 1.959 USD aufbrechen. Für ein kurzfristiges Kaufsignal muss allerdings auch der Widerstand bei 1.985 USD überwunden werden."

Gibt der Goldpreis in den nächsten Wochen auf die 1.885 USD nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 1.950 USD

Der BNP Paribas-Put-Optionsschein auf Gold mit Basispreis bei 1.950 USD, Bewertungstag 15.9.23, BV 0,1, ISIN: DE000PE7ATR5, wurde beim Goldpreis von 1.955,85 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,094 USD mit 3,31 - 3,36 Euro gehandelt.

Gibt der Goldpreis in spätestens einem Monat auf 1.885 USD nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 6,34 Euro (+89 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 2.020,881 USD

Der SG-Open End Turbo-Put auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 2.020,881 USD, BV 0,1, ISIN: DE000SV5UTP7, wurde beim Goldpreis von 1.955,85 USD mit 6,18 - 6,20 Euro taxiert.

Bei einem Kursrückgang des Goldpreises auf 1.885 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 12,42 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de