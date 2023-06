© Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Eduardo Munoz Alvarez



Schon über 15 Prozent seit Jahresanfang. Und der S&P 500 steigt weiter. Laut Lars Wißler, Top-Analyst bei der Aktie der Woche, müssen Anleger aber noch eine zähe Phase durchstehen, bevor es richtig abgehen würde.

Lars Wißler, Chef des Börsendienstes "Aktie der Woche", meint, dass sich Anleger noch ein wenig gedulden müssten, bevor der S&P 500 weiter deutlich zulege. Wißlers Wochenausblick: "Es wird Zeit, einen Gang zurückzuschalten. Der Markt hat meine Worte von letzter Woche auf beeindruckende Art und Weise beherzigt.

Ich schrieb letzte Woche, dass bei 4.315 Punkten der S&P in eine neue Widerstandszone gelaufen sei und dort erst einmal gut pausieren könne. Auch ein leichter Rücksetzer bis 4.200 Punkte wäre nicht ungewöhnlich, um den kürzlichen Ausbruch zu bestätigen. Wie schnell und dynamisch der Markt hier weiter vorwärtsläuft, werde indikativ dafür sein, wie viel Kaufdruck unter der Haube aufgebaut wurde und wie viel Stärke eigentlich in diesem Markt steckt. Der S&P 500 schnellte dann in der letzten Börsenwoche 140 Punkte und drei Prozent in die Höhe, sobald er die 4.315-Marke übersprungen hatte.

Auf kurze Sicht gesehen wird die Luft jetzt langsam etwas dünn. Für den S&P 500 dürften 4.500 Punkte kaum im ersten Anlauf zu meistern sein und die Bewegung von Freitag war ein erstes Warnzeichen. In den nächsten Wochen erwarte ich eher ein Nullsummenspiel an den Märkten, um Kraft für den Schub gen 4.600 im S&P und neue Hochs im Nasdaq zu sammeln", meint Lars Wißler.

Autor: Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralreaktion

