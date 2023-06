Allianz Global Investors (AllianzGI) hat den Allianz SDG Global Equity Fonds an den Start gebracht und ergänzt damit sein Angebot an nachhaltigen Produkten um einen weiteren Aktienfonds. Der SDG Global Equity verfolgt laut einer Unternehmensmitteilung eine breit diversifizerte Anlagestrategie in globale Aktien (etwa 150 bis 250 Titel), wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die eines oder mehrere der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, kurz SDGs) der Vereinten ...

