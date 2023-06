Kia hat in Südkorea mit den Auslieferungen seines neuen Elektromodells EV9 begonnen. Das große E-SUV startet in Südkorea zu Preisen ab 78,14 Millionen Won, was umgerechnet rund 55.900 Euro entspricht. Der im März präsentierte EV9 ist nach dem EV6 das zweite Kia-Modell auf Basis der Konzernplattform E-GMP. Allerdings nutzt der etwas mehr als fünf Meter lange EV9 eine andere Antriebs-Konfiguration der ...

