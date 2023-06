Berlin (ots) -Aufregende Neuigkeiten für alle Fans von Beatrice Egli: Die "Volles Risiko Tour" der Sängerin wird im nächsten Jahr fortgesetzt! Die Ticketnachfrage ist so groß, dass Egli zusammen mit ihrer Konzertagentur MSK Meistersinger insgesamt 12 zusätzliche Konzerte für das nächste Jahr bekannt gibt. Der Vorverkauf startet an ihrem Geburtstag, Mittwoch, den 21.06. um 12:00 Uhr."Was könnte ich mir selbst Schöneres zum Geburtstag schenken, als gemeinsame Zeit mit meinen Fans? Ich freue mich auf jeden Konzerttermin. Ich fühl mich nach jeder Show erfüllt von den positiven Vibes und der Freude, die in der Luft liegt. Daraus ziehe ich viel Energie und Kraft." Beatrice EgliDas Leben als Künstlerin ist oft turbulent und herausfordernd. Um ihre innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu bewahren, ist es Beatrice Egli wichtig, die Balance zu halten zwischen den Emotionen und Extremen. Sie stiftet auf ihrem neuen Album "Balance" (VÖ 30.06.) dennoch auch dazu an, manchmal eben diese mutig zu verlieren, um sich am Ende wieder neu finden zu können. Gleichzeitig strotzen die Songs ihres 10. Studioalbums vor Leichtigkeit, Energie und der Neugierde auf das Neue.Seit zehn Jahren zählt Beatrice Egli zu den beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen des deutschsprachigen Schlagers. Mit ihrem mitreißenden Power-Mix aus modernen Sounds, zeitgemäßen Texten und ihrem besonderen Schweizer Charme hat sie in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, das Schlager-Genre neu zu erfinden und ein modernes, junges Publikum zu begeistern.Happy Birthday Beatrice Egli!Volles Risiko TourKonzerttermine 202304.11.Stuttgart, Liederhalle (Ausverkauft)05.11. Wiesbaden, Kurhaus06.11.Halle (Saale), Steintor Varieté (Restkarten)07.11. Bochum, Starlight Express Theater (Restkarten)13.11. Würzburg, CongressCentrum (Zusatzshow)14.11. Saarbrücken, Congresshalle (Zusatzshow)15.11. Freiburg, Konzerthaus (Zusatzshow)16.11. Siegen, Siegerlandhalle (Zusatzshow)20.11. Hamburg, Stage Operettenhaus (Restkarten)23.11. CH - Luzern, KKL27.11. Berlin, Friedrichstadt Palast28.11. Hannover, Theater am AegiKonzerttermine 2024Die Erfolgstour geht weiter!12.04. Kiel, Wunderino Arena18.04. Dresden, Kulturpalast20.04. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle22.04. Berlin, Tempodrom23.04. Cottbus, Stadthalle06.05. Stuttgart, Liederhalle07.05. Nürnberg, Meistersingerhalle08.05. Kempten, Big Box21.05. Frankfurt, Jahrhunderthalle23.05. Rostock, Stadthalle24.05. Erfurt, Messehalle25.05. München, Circus KroneTickets und weitere Infos gibt es unter:https://www.eventim.de/artist/beatrice-egli/beatrice-egli-volles-risiko-tour-2023-2657352/Weitere Informationen zu Beatrice Egli:https://www.instagram.com/beatrice_egli_offiziellhttps://www.facebook.com/beatrice.egli.offiziellhttps://www.tiktok.com/@beatrice_egli_offiziellhttps://www.beatrice-egli.ch/Pressekontakt:MSK Meistersinger Konzerte & Promotion GmbHAlexanderstr.9, 10178 BerlinDaniela Wiesnerd.wiesner@msk-live.deOriginal-Content von: MSK Events GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170521/5538683