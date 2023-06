Eindhoven (ots) -Im Zuge ihrer Expansion hat die niederländische SALD BV ein neues Hauptquartier im niederländischen Eindhoven bezogen. Die Technologieschmiede hat mit "Spatial Atomic Layer Deposition" ein weltweit einzigartiges, patentiertes Verfahren entwickelt, im industriellen Maßstab Beschichtungen aufzutragen, die so dünn sind wie ein einziges Atom. CEO Frank Verhage sagt: "Unsere Atombeschichtungen werden ganze Industrien revolutionieren, darunter die Herstellung von Batteriezellen für Autos und Smart Devices, die Textilwirtschaft und die Mode sowie die Solarenergiebranche. Der stark steigenden Nachfrage tragen wir mit deutlich erweiterten Räumlichkeiten Rechnung."So bezieht SALD ein doppelt so großes Forschungs- und Entwicklungslabor (F&E), was für die Roll-to-Roll-Werkzeuge benötigt wird. Bei industriellen Rolle-zu-Rolle-Produktionsanlagen wird ein flexibles Ausgangsmaterial abgerollt, eine Struktur auf- oder eingedruckt und wieder aufgerollt. In Kombination mit der SALD-Technologie ist es möglich, nanodünne Beschichtungen mit bestimmten Eigenschaften und Funktionen auf die Rolle aufzudrucken. Die R2R-Massendruckfertigung wird unter anderem für flexible elektronische Bauteile, Verpackungsfolien, Textilien, Solar- und Batteriebeschichtungen verwendet. Darüber hinaus verschafft sich SALD mit der neuen Zentrale eine deutlich größere Produktionshalle, die für die Fertigung der F&E-Werkzeuge benötigt wird. "Wir expandieren in allen Marktbereichen: Batterien, neue Solaranlagen, Verpackung, Membranen und Elektrolyseure", begründet CEO Frank Verhage den notwendig gewordenen Umzug.Das neue STS-Gebäude am Eindhover Flughafen gilt als ein aufstrebendes Technologiezentrum in den Niederlanden. Neben SALD residieren dort unter anderem Smith Thermal Solutions, Domicro und LeydenJar sowie zahlreiche weitere Hightech-Firmen.SALD (www.spatialald.com) hat mit "Spatial Atomic Layer Deposition" ein weltweit einzigartiges, patentiertes Verfahren entwickelt, im industriellen Maßstab Beschichtungen aufzutragen, die so dünn sind wie ein einziges Atom. Diese Atombeschichtungen werden ganze Industrien revolutionieren, darunter die Herstellung von Batteriezellen für Autos und Smart Devices, die Textilwirtschaft/Mode und die Solarenergiebranche.Die neue Adresse: SALD B.V., STS-Gebäude, Luchthavenweg 10, 5657 EB Eindhoven, NederlandePressekontakt:Weitere Informationen: PO Box 520, 5600 AM Eindhoven, The Netherlands,Web: www.spatialald.com, E-Mail: info@spatialald.com, Tel: +31 40 23 80 500Kontakt: Lonneke van Wel, Tel. +31 40 23 80 500,E-Mail: lonneke.vanwel@spatialald.comPR-Agentur: euromarcom public relations, Tel. +49611-973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de,www.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: SALD BV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148814/5538680