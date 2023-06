In Windows 8 war tatsächlich ein Bild von Microsoft-Gründer Bill Gates zu sehen, dass den Milliardär kurz nach seiner Verhaftung zeigt. Den meisten Nutzern wird das jedoch vermutlich nie bewusst gewesen sein. Die meisten Menschen kennen Bill Gates als den reichsten Mann der Welt, den Gründer von Microsoft, jemanden, der sein Studium in Harvard nicht abgeschlossen hat, und als Philanthropen, der sich mit seiner eigenen Stiftung in der Entwicklungshilfe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...