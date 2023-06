Die RheinLand Versicherungsgruppe konnte im vergangenen Jahr seine dynamische Entwicklung fortsetzen. Das Unternehmen konnte zum Jahresende ein Wachstum der Bruttobeitragseinnahmen um 49 Mio. Euro auf 690 Mio. Euro verzeichnen, was einem Plus von 7,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies hat die RheinLand Holding AG im Rahmen ihrer Hauptversammlung in Neuss letzte Woche bekannt gegeben. Schaden- und Unfallgeschäft als WachstumstreiberDabei erwies sich das Schaden- und Unfallgeschäft wieder als ...

