Die FACC AG wurde vom Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) zum innovativsten Unternehmen Österreichs in der Kategorie "Luftfahrtindustrie" gekürt - besonders hervorgehoben wurde die Erschließung der neuen Geschäftsfelder Space und Urban Air Mobility sowie Lösungen für eine nachhaltige Luftfahrt. "Mit der Entwicklung neuer Materialien trägt FACC dazu bei, die Luftfahrt effizienter und grüner zu machen. Zudem forscht das Unternehmen an spannenden Zukunftstechnologien wie autonomen Flugtaxis und Werkstoffen für die Raumfahrt," unterstreicht Axel Maireder, IMWF Geschäftsführer Österreich die Gründe für die Vergabe des Preises an die FACC AG.

