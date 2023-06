Hamburg (ots) -- Jährlich fünf Vollzeitstipendien in Höhe von jeweils 65.600,- Euro- Förderung für das gesamte klinische Studium vom 5. bis zum 12. Semester- Begleitendes Mentoringprogramm durch Asklepios Kliniken- Finanzielle Unterstützung unabhängig von sozialem, kulturellem oder familiärem HintergrundZum Herbstsemester 2023/24 führt der Asklepios Campus Hamburg der Semmelweis Universität (ACH) das Asklepios Exzellenz Stipendium ein, um angehende Ärzt:innen unabhängig von ihrem sozialen, kulturellen, familiären oder finanziellen Hintergrund bei ihrer medizinischen Ausbildung zu unterstützen. Damit leistet das Stipendienprogramm auch einen wertvollen Beitrag im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel in Deutschland.Der Asklepios Campus Hamburg der Semmelweis Universität wird ab dem kommenden akademischen Jahr mit einem neuen Stipendienprogramm - dem Asklepios Exzellenz Stipendium - starten. Das Programm zielt darauf ab, Studierende bei ihrer medizinischen Ausbildung finanziell zu unterstützen und soll gleichzeitig dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegenwirken.Übernahme der StudiengebührenDie Studiengebühren werden von den jeweiligen Asklepios Kliniken übernommen, die die jungen Absolvent:innen in ihren Häusern anstellen. Mit dem Asklepios Exzellenz Stipendium erklären sich die Studierenden verbindlich nach Abschluss des Diplomstudiums für mindestens vier Jahre an einer Asklepios Klinik tätig zu werden. Bereits während des Studiums werden einzelne Ausbildungsabschnitte, wie Famulaturen und das PJ, in den entsprechenden Häusern absolviert. Zudem unterstützt ein begleitendes Mentoringprogramm den Onboarding-Prozess der Neulinge.Insgesamt werden jährlich fünf Vollzeitstipendien vergeben. Die Laufzeit eines Stipendiums beträgt vier Jahre. Gefördert wird das gesamte klinische Studium vom 5. bis zum 12. Semester in Höhe von insgesamt 65.600,- Euro (16.400,- Euro pro Jahr)."Wir freuen uns, dass wir Studierenden unabhängig von ihrem persönlichen Hintergrund eine Chance auf eine medizinische Ausbildung bieten und gleichzeitig sicherstellen können, dass sie nach Abschluss ihres Studiums in einer unserer Kliniken tätig werden", so Dr. Thorsten Thiel, Geschäftsführer der Asklepios Medical School GmbH. Und PD Dr. Sara Sheikhzadeh, CMO der Asklepios Kliniken und Geschäftsführerin der Asklepios Medical School GmbH, ist überzeugt, dass "die bereitgestellten Fördermittel es den Stipendiat:innen ermöglichen werden, sich vollumfänglich auf ihre Ausbildung zu konzentrieren und somit ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wir sind stolz darauf, Teil eines Programms zu sein, das die Zukunft der medizinischen Versorgung in Deutschland gestaltet."Das Stipendienprogramm steht allen Studierenden offen, unabhängig von ihrem sozialen, kulturellen, familiären oder finanziellen Hintergrund. Entscheidend für die Auswahl sind die akademische Exzellenz und die Motivation des Bewerbers. Zur Bewertung der Eignung werden verschiedene Kriterien herangezogen - zum Beispiel der jeweilige Notendurchschnitt, die Physikumsnote, das soziale oder ehrenamtliche Engagement sowie ein persönliches Motivationsschreiben."Interessierte Studierende können sich ab sofort um eine Förderung durch das Asklepios Exzellenz Stipendium bewerben. Wir ermutigen alle, die für die weiterführende medizinische Ausbildung an unserem Campus qualifiziert sind, sich vorzustellen und die Vorteile des Programms zu nutzen. Die Frist für das Herbstsemester 2023/24 endet am 7. Juli 2023", sagt Elisa Jannsen, Leiterin der Studentischen Angelegenheiten am Asklepios Campus Hamburg.Alle Informationen zur Bewerbung für das Asklepios Exzellenz Stipendium (https://www.asklepios.com/ach/bewerbung/Asklepios-Exzellenz-Stipendium/) finden Sie auf unserer Homepage. Bewerbungsschluss ist der 7. Juli 2023, 00 Uhr.Pressekontakt:Asklepios Campus HamburgKommunikation & MarketingClaudia di Nuzzo und Stefanie ScherpfTelefon: +49 40 18 18-85 27 90E-Mail: presse@asklepioscampushamburg.deHomepage: www.asklepios.com/achInstagram: www.instagram.com/asklepioscampushamburgofficialLinkedIn: www.linkedin.com/school/asklepios-campus-hamburgOriginal-Content von: Asklepios Medical School GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106013/5538751