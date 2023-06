Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Chinesische Zentralbank (PBoC) entscheidet diese Woche über die Leitzinsen für einjährige und fünfjährige Anleihen, so die Analysten von Postbank Research.Die PBoC werde voraussichtlich die Leitzinsen senken, nachdem sie sie neun Monate in Folge konstant gehalten habe. Der Leitzins für 1-Jahres-Darlehen werde im Juni voraussichtlich bei 3,55% liegen, der für 5-Jahres-Darlehen bei 4,2%. Die Inflation bleibe in China sehr niedrig und das Land habe in den letzten Monaten eindeutig eine Deflation bei den Erzeugerpreisen verzeichnet. Der Zentralbankrat habe die Liquidität in der Wirtschaft weiter gestärkt, und es werde allgemein erwartet, dass die PBoC im weiteren Verlauf des Jahres die geldpolitische Lockerungspolitik ausweiten dürfte, da die jüngsten Daten zu Einzelhandelsumsätzen, Industrieproduktion und Anlageinvestitionen schwach geblieben seien. China könnte auch die Vorschriften für den Immobiliensektor lockern, einschließlich einer Entschärfung der Beschränkungen für den Erwerb von Immobilien in Tier-1- und Tier-2-Städten. ...

