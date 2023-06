Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbanken in den USA und in der Eurozone haben zur Jahresmitte die von den Märkten erwarteten Entscheidungen zu ihrer Geldpolitik getroffen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".In den USA sei die Inflationsrate (CPI) von 9,1% auf 4,0% gesunken. Wegen dieses Erfolges habe die FED ihre Leitzinsen (FED Funds Rate) unverändert bei 5,0% gelassen. Das Inflationsziel von 2,0% sei aber noch in weiter Ferne, weshalb die FED sich weitere Maßnahmen vorbehalten habe. ...

