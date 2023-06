Linz (www.anleihencheck.de) - Am Donnerstag tagt die Norwegische Zentralbank (Norges Bank) und berät über ihre weitere Geldpolitik, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Eine Erhöhung gelte als sicher, spannend bleibe jedoch das Ausmaß. Im Mai habe die Norges Bank den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht, einige Analysten würden für die Sitzung im Juni von zusätzlichen 0,5% ausgehen. Grund dafür seien die überraschend hohen Inflationsdaten vom Mai. Ebenso würden die Umfragedaten des zweiten Quartals zur erwarteten Lohnsteigerung zu dieser Annahme beitragen. Mit einem Prognosewert von 5,4% sollte er die Zahlen des ersten Quartals von 4,6% deutlich übersteigen. Bis zur anstehenden Zinssitzung rechne der Markt mit einem EUR/NOK (Norwegische Krone) Kurs-Niveau um 11,50. (20.06.2023/alc/a/a) ...

