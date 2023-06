HONGKONG (IT-Times) - JP Morgan hat sich heute mit einem Research-Update zum chinesischen Technologiekonzern und Elektroauto-Produzenten BYD gemeldet und das Kursziel für die Aktie angehoben. J.P. Morgan Chase & Co. erhöht in einer Research-Note an Investoren das Kursziel für die BYD Company Ltd. (ISIN:...

Den vollständigen Artikel lesen ...