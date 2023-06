Der bayerische E-Flugtaxi-Entwickler Lilium vermeldet einen neuen, potenziellen Kunden in China. Shenzhen Eastern General Aviation (Heli-Eastern) beabsichtigt, 100 Lilium Jets zu bestellen. Unabhängig davon will Lilium auch eine regionale Zentrale in Shenzhen eröffnen. Heli-Eastern ist ein Anbieter von Hubschrauberdiensten, der in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, im Jangtse-Delta und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...