Frankfurt am Main (pta/20.06.2023/12:27) - Die Cogia GmbH, ein führendes Technologieunternehmen mit Sitz in Frankfurt, das u.a. datenschutzkonforme Lösungen im Bereich Sichere Kommunikation anbietet, gibt eine neue Partnerschaft mit VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) ("VCI Global") bekannt. VCI Global wird als Vertriebspartner für die fortschrittliche und sichere Kommunikationsanwendung "Socializer Messenger" fungieren.

Der bahnbrechende "Socializer Messenger" stellt einen Durchbruch in der Kommunikationstechnologie dar. Zusätzlich zu den herkömmlichen Funktionen, die auf anderen Messaging-Plattformen verfügbar sind, hebt er dank künstlicher Intelligenz (KI) und militärischer Verschlüsselung die Kommunikation in vier Dimensionen auf ein neues Niveau: Privatsphäre, Sicherheit, Geschäftsprozesse und Verwaltung. Es handelt sich um ein umfassendes und sicheres All-in-One-Kommunikationstool, das Datenschutz und Verschlüsselung gewährleistet.

VCI Global wurden exklusive Distributionsrechte für den "Socializer Messenger" in südostasiatischen Ländern gewährt, mit nicht-exklusiven Vertriebsrechten für Gebiete außerhalb Südostasiens. VCI Global erhält einen Prozentsatz der Umsätze, die aus dem Verkauf des Messengers generiert werden.

Nach der Formalisierung ist das Vertriebsabkommen zwischen Cogia GmbH und VCI Global zunächst für zwei Jahre festgelegt, mit automatischer Verlängerung um ein weiteres Jahr.

"Wir freuen uns, die Expertise und das umfangreiche Netzwerk von VCI Global nutzen zu können, um eine starke Präsenz aufzubauen und maßgeschneiderte KI- und sichere Kommunikationslösungen anzubieten, die den sich entwickelnden Bedürfnissen der südostasiatischen Märkte gerecht werden", erklärte Pascal Lauria, Gründer und CEO von Cogia GmbH.

Der Vorstand und CEO von VCI Global Dato' Victor Hoo sprach Cogia seine große Wertschätzung aus: "Wir stellen dem Unternehmen unsere umfangreiche Netzwerkplattform zur Verfügung, insbesondere für den Vertrieb der Kommunikationsanwendung. Dieser Vertrieb wird zweifellos eine weitere Einnahmequelle für uns darstellen, was den Gesamtwert von VCI Global erheblich steigern wird".

Über Cogia GmbH

Cogia ist ein 2010 gegründetes Softwareunternehmen aus Frankfurt am Main. Das Unternehmen offeriert KI-basierte, vollständig datenschutzkonforme Lösungen im Bereich Sichere Kommunikation, Cybersecurity, Big Data Analytics sowie Web-Monitoring. Zum Kundenportfolio gehören bedeutende Unternehmen aus vielen Branchen, darunter Volkswagen, BMW, IPSOS, Lufthansa und die Regierung eines EU-Staates.

Über VCI Global Limited

VCI Global ist eine multidisziplinäre Beratungsgruppe mit Beratungsschwerpunkten in den Bereichen Wirtschaft und Technologie. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für Unternehmens- und Vorstandsstrategie sowie Investor-Relations- und Technologieberatung an. Zu den Kunden zählen kleine und mittelständische Unternehmen, staatliche Einrichtungen und börsennotierte Unternehmen aus zahlreichen Branchen. VCI Global ist ausschließlich in Malaysia tätig und betreut vorwiegend Kunden aus Malaysia, aber auch einige Kunden aus China, Singapur und den USA.

