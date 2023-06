DJ PTA-News: Zumtobel Group AG: Nachhaltigkeitsleistung der Zumtobel Group anerkannt durch Indizes VÖNIX und MSCI

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Dornbirn (pta/20.06.2023/13:00) - Die Zumtobel Group ist zum 15. Mal in Folge im österreichischen Nachhaltigkeitsindex VÖNIX vertreten und erhielt erneut die Bewertung "AA" der internationalen Ratingagentur MSCI. Die Nachhaltigkeitsaktivitäten des österreichischen Lichtkonzerns sind auch im Geschäftsjahr 2022/23 weiter fortgeschritten. Der verstärkte Einzug der Kreislaufwirtschaft in die Produktentwicklung, die Zertifizierung von sieben von zehn Produktionsstandorten nach dem ISO Standard 45001 und der Beitritt zur Science Based Targets initiative sind nur einige der im vergangenen Geschäftsjahr erfolgreich umgesetzten Maßnahmen - Erfolge, die auf nationaler sowie internationaler Ebene durch die Nachhaltigkeitsindizes VÖNIX und MSCI anerkannt wurden.

VÖNIX: Die 15. Listung in Folge Als eines von 20 österreichischen, börsennotierten Unternehmen, die sich hinsichtlich ökologischer und gesellschaftlicher Aktivitäten führend zeigen, ist die Zumtobel Group auch 2023/24 in der österreichischen Nachhaltigkeits-Benchmark enthalten. Die gelisteten Unternehmen werden in einer jährlich stattfindenden Evaluierung des VBV-Österreichischen Nachhaltigkeitsindex (VÖNIX) der Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung (rfu), der VBV-Vorsorgekasse und der Wiener Börse ausgewählt. Grundlage des VÖNIX ist die Messung unternehmerischer Nachhaltigkeit auf Basis eines Modells mit ökologischen und sozialen Ausschluss- sowie Positivkriterien. Der VÖNIX ist einer der weltweit ersten nationalen Nachhaltigkeitsindizes und wird seit Juni 2005 berechnet.

Internationale Anerkennung durch MSCI Auf internationaler Ebene wurden die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Zumtobel Group durch die Ratingagentur MSCI ausgezeichnet: die Bewertung "AA" konnte durch die konsequent gute Leistung des österreichischen Lichtkonzerns in den Bereichen Environmental, Social und Governance gehalten werden. Mit der erneuten Verleihung dieses Status zählt die Unternehmensgruppe weiterhin zu den Unternehmen, die sich im Umgang mit ESG-Risiken sowie -Chancen in der Industrie führend zeigen. Der Standard berücksichtigt Aspekte wie die Bewältigung von Haftungsrisiken im Zusammenhang mit potenziellen Schadstoffemissionen und Abfällen.

(Ende)

Aussender: Zumtobel Group AG Adresse: Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn Land: Österreich Ansprechpartner: Eric Schmiedchen Tel.: +43 5572 509 1125 E-Mail: eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com Website: z.lighting

ISIN(s): AT0000837307 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2023 07:00 ET (11:00 GMT)